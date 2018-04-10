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Татьяна Буланова отвергает женихов

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Татьяна Буланова.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Российская певица рассказала о личной жизни после развода с футболистом Владиславом Радимовым. Татьяна Буланова отметила, что пока не планирует снова выходить замуж, и заговорила о готовности стать бабушкой. Кроме того, артистка поведала о брачном контракте с Радимовым.

В 2016 году Татьяна Буланова развелась с мужем Владиславом Радимовым. Несмотря на то, что супруги разошлись, они сохранили хорошие отношения. Татьяна и Владислав живут под одной крышей и принимают участие в воспитании общего сына Никиты. Недавно Буланова рассказала журналистам о том, как складывается ее жизнь после расставания с футболистом, пишет Starhit.ru.

Певица говорит, что пока не готова снова выходить замуж. Поклонники Татьяны регулярно делают ей предложения руки и сердца, но она отвечает отказом.

«Я до сих пор открыта для новых отношений. Но пока никаких изменений в моей личной жизни нет. Посмотрим, что будет дальше. В социальных сетях мне постоянно предлагают и руку, и сердце. Но это немножко не то, на что стоит обращать внимание. Честно говоря, замуж больше не хочу выходить. Потому что понимаю: штамп в паспорте – это не самое важное для меня», – рассказала знаменитость.

В то же время звезда не исключает, что когда-нибудь снова решится на важный шаг в отношениях. Татьяна предпочитает не загадывать на будущее. «Достаточно того, что люди живут вместе и любят друг друга. Но если мне кто-то сделает предложение и я буду готова к походу в загс, все может быть», – отметила певица.

Журналисты спросили у Татьяны о том, как она относится к брачным контрактам. В молодости подписание соглашения с любимым человеком казалось ей чем-то неприемлемым. Певица думала, что подобное действие приближает к разводу. Со временем взгляды Булановой изменились.

«На самом деле в нем нет ничего плохого. Дай бог счастливой семейной жизни всем людям, но спустя время может случиться все что угодно. И брачный контакт ограждает от неприятных моментов, которые могут быть. Я и сама заключала брачное соглашение», – поделилась звезда.

По словам Татьяны, они с Владиславом заключили соглашение, но не в начале совместной жизни, а ближе к концу. Супруги спокойно отнеслись к оформлению документов. «У меня сложилась ситуация, когда без брачного соглашения не могла», – говорит артистка.

Дети Булановой с пониманием восприняли их с Радимовым желание расстаться. Старший сын Татьяны Александр уже взрослый, он трудится бариста в сети кофеен. Сейчас молодой человек готовится к тому, чтобы съехать от матери. Девушка Александра работает в сфере ветеринарии. Буланова призналась, что ждет внуков. Раньше звезда мечтала о том, чтобы родить дочь, но спустя время передумала, рассказала она Sobesednik.ru.

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