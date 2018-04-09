Названа самая лучшая поза для долгого и здорового сна

Даже при условии полноценного 8-часового сна много людей, проснувшись, чувствуют себя обессиленными. И хотя это ощущение может вызвать ряд причин, учитывая нездоровую пищу, наиболее вероятной является именно поза, в которой вы засыпаете, отмечают ученые.

Несмотря на то, что лишь 8% людей спят на спине, различные исследования экспертов выделяют именно эту позу самой лучшей для сна, передает Сегодня.

По словам ученых, сон на спине позволяет голове, шее и позвоночнику поддерживать нейтральную позицию, в частности такая поза будет отличным выбором для тех, кто страдает от болей в этих участках тела.

Шелби Харрис, специалист из медицинского сна и профессор медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, рассказал, как научиться спать на спине.