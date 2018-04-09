Врачи: чистить зубы после еды – опасная привычка

Многие люди убеждены в том, что чистить зубы желательно после каждого приема пищи в течение дня – это более гигиенично и защищает от галитоза. Но сразу несколько научных исследований доказали, что подобное представление об уходе за ротовой полостью является опасным для здоровья заблуждением.
В частности, исследовательский проект ученых из Академии общей стоматологии (США) завершился вердиктом о вреде чистки зубов после еды. Если начать чистить зубы сразу после приема пищи или в течение 20–30 минут после этого, эффект данной процедуры окажется очень далеким от полезного, пишет Medikforum.
«Если чистить зубы постоянно в течение получаса после еды, зубная эмаль начнет разрушаться значительно быстрее, чем при проведении этой процедуры спустя более длительный срок», - заключили авторы работы.
Специалисты объяснили: чистка зубов после употребления продуктов, в которых часто содержатся разные кислоты, заставляет эти кислоты интенсивнее проникать внутрь зубной эмали, что крайне разрушительно для нее. Ворсинки зубной щетки способны удалить с зубов не только налет, но и защитное покрытие, предостерегли американские стоматологи.
«Многие боятся бактерий и считают, что их необходимо как можно чаще удалять с поверхности зубов. Но зубная эмаль вполне способна надежно защитить наши зубы и от бактерий, и от многих других вредных факторов. Частое механическое воздействие на эмаль щеткой уничтожает ее. В итоге одна бактерия, попавшая внутрь зуба, способна принести во много раз больший вред, чем миллиарды их на поверхности», - сказал в связи с этим президент Академии Говард Хэмбл.
По словам экспертов, если уж так необходимо обязательно почистить зубы, выждать после употребления еды нужно не менее 30 минут. Особенно вредно чистить зубы сразу после яблок кофе или газированных напитков.