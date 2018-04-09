Врачи: чистить зубы после еды – опасная привычка

В частности, исследовательский проект ученых из Академии общей стоматологии (США) завершился вердиктом о вреде чистки зубов после еды. Если начать чистить зубы сразу после приема пищи или в течение 20–30 минут после этого, эффект данной процедуры окажется очень далеким от полезного, пишет Medikforum.

«Если чистить зубы постоянно в течение получаса после еды, зубная эмаль начнет разрушаться значительно быстрее, чем при проведении этой процедуры спустя более длительный срок», - заключили авторы работы.

Специалисты объяснили: чистка зубов после употребления продуктов, в которых часто содержатся разные кислоты, заставляет эти кислоты интенсивнее проникать внутрь зубной эмали, что крайне разрушительно для нее. Ворсинки зубной щетки способны удалить с зубов не только налет, но и защитное покрытие, предостерегли американские стоматологи.

«Многие боятся бактерий и считают, что их необходимо как можно чаще удалять с поверхности зубов. Но зубная эмаль вполне способна надежно защитить наши зубы и от бактерий, и от многих других вредных факторов. Частое механическое воздействие на эмаль щеткой уничтожает ее. В итоге одна бактерия, попавшая внутрь зуба, способна принести во много раз больший вред, чем миллиарды их на поверхности», - сказал в связи с этим президент Академии Говард Хэмбл.