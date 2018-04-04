Кто на свете всех милее: эстонские звезды, над которыми поработали пластические хирурги

Лийса Леэтма (25) – Блогер, которая известна своим необычным стилем и привлекательным лицом, призналась, что обращалась к косметологу. «Я не стану скрывать, что приподняла свою верхнюю губу», - сказала Лийса.

Хети Тульве (35) – В 2008 году Õhtuleht организовал опрос, по результатам которого планировалось выяснить, грудь какой из эстонских красоток жители нашей страны считают самой привлекательной. Так владелицу агентства Deluxe Хети Тульве наградили титулом «Лучшая грудь Эстонии». Правда, если взглянуть на старые фото Хети и те, что она сейчас публикует в Сети, становится ясно – над ней в последние годы хирурги поработали не единожды: 35-летняя эстонка увеличила грудь и что-то сделала с лицом.

Мерилин Таймре (25) – известная эстонская блогерша Paljas Porgand отвела в своем блоге целую колонку, в которой подробно рассказывала о том, как пришла к решению увеличить грудь, своих впечатлениях и восстановительном периоде.

Лийс Ласс (31) – Несмотря на то, что на родине 31-летняя Лийс Ласс в основном проводит время на светских тусовках, а широкому кругу общественности известна благодаря своим скандальным высказываниям, блондинка является успешным бизнесменом в сфере недвижимости и большую часть года проводит в Сингапуре, где находится один из офисов ее компании.

СМИ называют ее одной из самых видных фигур в эстонском бомонде, но, как оказалось, красота женщины – не только результат правильного питания и трудов в спортивном зале... Õhtuleht выяснил, что над Ласс также поколдовали косметологи.

Конкретно речь идет об инъекциях ботокса в лицо. Как утверждает сама Лийс, дело не в низкой самооценке или недовольстве своей внешностью – ей просто было любопытно попробовать. Правда, не верится, что на этом она остановилась...

Ану Саагим (55) – Ану Саагим накануне 50-летия призналась, что позволила известному финскому хирургу Рольфу Нордстрёму подтянуть ей веки и избавить ее от морщин под глазами. Почему же на этом, по ее словам, она ограничилась? Сама Саагим говорит, что в сфере развлечений и так полно людей, которые из-за бьюти-процедур ходят со стянутой кожей. По этой причине к пластической хирургии она относится с осторожностью. «Я бы сделала больше операций, но боюсь, что они навредят моему внешнему виду», - говорит Ану.

Как пишет портал Elu24, который Ану Саагим возглавляла еще совсем недавно, результатов явной пластики на лице 55-летней светской львицы не заметно, но она явно прибегает к корректирующим процедурам у косметологов.

Криста Ленсин (46) – Еще 10 лет назад журналистка Криста Ленсин (46) поведала журналу Naisteleht, что прибегает к уколам красоты и не понимает, почему эстонцы так враждебно настроены по отношению к косметологическим процедурам. Тогда же она сказала, что намерена продолжать поддерживать молодость кожи таким образом.

Марко Тасане (43) – Стриптизер Марко Тасане вставил себе зубные имплантаты еще до перехода на евро. Тогда это обошлось ему в 13 500 крон и единственным минусом Марко считает то, что приходилось носить пластыри на лице. К тому же, танцор, который также недавно начал карьеру музыканта, не видит ничего плохого в том, чтобы делать инъекции ботокса.

Лийна Тенносаар (52) – 12 лет назад эстонская актриса подарила себе на день рождения весьма необычный подарок, о котором вы, наверняка, уже догадались. «Лицо – мой рабочий инструмент. Сделала себе подарок на 40 лет. У меня были настоящие мешки под глазами. Решила от них избавиться», - рассказала она журналу Naisteleht.

Аннели Лахе (47) – несколько лет зрители передачи «Kodutunde» заметили изменения на лице ведущей. Тогда Аннели и призналась, что воспользовалась услугами косметолога.