Наргиз Закирова откровенно рассказала об избиениях мужем (ВИДЕО)

Когда певица была беременна, то он сильно толкнул ее и она ударилась головой об стену. А когда пара переехала в Америку, то в жизни Наргиз началось самое страшное. Закирова начала работать там в ресторане и как-то ее муж со своими друзьями пришел к ней на работу. Ернур попросил Наргиз сесть к ним за стол, но она ему отказала, так как хозяин ресторана запретил делать подобное. Потом пара взяла такси и отправилась домой. Когда они приехали, то Канайбеков в какой-то момент резко повернулся и ударил ее в челюсть. Певица упала у изгороди, а ее супруг начал пинать ее ногами. Наргиз встала и поняла, что не может закрыть рот. Ернур заявил, что избил ее из-за того, что она опозорила его перед друзьями и не села к ним за стол, пишет 7d.org.ua.