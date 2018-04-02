Скорее читайте гороскоп Василисы Володиной на апрель 2018 года

Василиса Володина, эксперт в области астрологии и астропсихологии, подготовила уникальный гороскоп для каждого знака Зодиака. Ценные рекомендации астролога помогут провести апрель наиболее продуктивно, пишет Esotericblog.ru.
В апреле, по словам астролога, нас ожидают потрясения, которые могут застать врасплох. Чтобы этого не произошло, Василиса Володина лично составила астрологический план спасения для каждого знака Зодиака. Благодаря ценным подсказкам гороскопа удастся сгладить острые углы, ведь влияние планет принесет с собой не только перемены, но и прекрастинацию — полную противоположность безделью. Это довольно странное состояние, когда хочется немедленно взяться за дело и как можно скорее его закончить. Любые промедления могут вызвать не просто раздражение, но и приступ гнева. А это опасно — подобным образом можно навлечь на себя массу неурядиц.
Овен
В апреле Овнам важно правильно расставить приоритеты. Если вы пока находитесь в поисках или пересмотре целей, астролог советует поторопиться. Вам нужно срочно что-то менять в жизни, причем кардинально и без отсылок к прошлому. Звезды сообщают, что вы стоите на перепутье, и пришла пора выбрать свой путь.
Солнце, пребывающее в вашем Знаке, поможет вам и если не во всем, так во многом. Оно будет невероятно сильным до 20 апреля. Такое расположение покровителя усилит и вашу энергетику. Можно сказать, в вашем распоряжении есть 19 дней, чтобы найти свое место в жизни. Несмотря на позитивный астрологический сценарий, есть некоторые проблемы, о которых стоит сказать. Вы будете импульсивнее и напористее, чем обычно. Есть риск допустить критическую ошибку, которая будет дорого стоить.
Телец
Венера, находящаяся в вашем Знаке, прибавит креативной энергии для выполнения какого-либо творческого проекта, но обострит ваши отношения с людьми. Вы будете настроены крайне агрессивно, пытаясь выместить негатив и дурное настроение на окружающих. Василиса Володина рекомендует держать себя в руках и не отпускать вожжи.
В первой и второй декадах апреля первое место будет занимать личная жизнь. Согласно гороскопу, вы сможете улучшить свои отношения, вывести их на новый уровень. Это относится как к дружеским и любовным связям, так и к деловым контактам. В период влияния усиленной Венеры, который придется на 1-23 апреля, отмечены повышенная амбициозность и обострение проблем эмоционального плана. Вы будете находиться между двух огней, поэтому вам потребуется помощь близких людей. Не бойтесь о ней просить.
Близнецы
Апрель — самый загадочный месяц для представителей Знака Близнецов. Астролог отмечает повышенную активность Сатурна. Ваш покровитель объединит усилия с созвездием Козерога, что заставит вас принять двойную ответственность. Легкомысленное поведение станет серьезным препятствием на пути к успеху. Вас ждет нелегкий выбор: смириться и начать нести принудительную ответственность, либо пойти против влияния покровителя, следуя за голосом сердца. Сатурн, активный на 60%, введет вас в замешательство, зато предоставит возможность выбрать свой путь самостоятельно.
Стоит отметить, что оба варианта по-своему полезны для вас. Избрав первый путь, вы научитесь доводить начатое до конца. Второй путь выведет вас на новый духовный уровень. Возможно, вы найдете свое предназначение или ответы на давно интересующие вопросы. Сатурн подарит вам шанс вершить свою судьбу. Не бойтесь сделать ответственный шаг.
Рак
Василиса Володина обращает внимание Раков на ретроградное движение Юпитера в созвездии Скорпиона. Для вас это означает только одно — напряженный месяц, события которого будут развиваться стремительно и не всегда предсказуемо. Желательно наметить жизненный план заранее, иначе можете наделать много ошибок, расплачиваться за которые придется собственным счастьем.
Несмотря на то, что Юпитер наполовину активен, ваша жизненная энергияокажется практически на исходе. Справляться с делами, которые требуют активности, станет сложно. Появится желание оградиться от враждебного мира, закрыться в себе и выйти, когда поулягутся страсти. Звезды советуют проявить хоть немного интереса к важным делам: достижения у вас непременно появятся.
Лев
Привлечение удачи станет для вас, пожалуй, самой главной задачей в этом месяце. Усиленный Марс в Козероге заставит почувствовать мощный заряд положительной энергетики. Последствия такого влияния — чрезмерная уверенность в себе, высокие амбиции и непреодолимое желание добиться успеха. Казалось бы, удача с такими способностями особо не требуется. Но, увы, она будет вам необходима.
Все дело в том, что воинственная энергия Марса толкает вперед, в самое жерло вулкана, не позволяя даже рассмотреть другие варианты. Из-за этого вам будет сложно действовать последовательно. Астролог предупреждает о рисках увлечься легкой добычей, погнаться за быстрым успехом, оставив в стороне первостепенную задачу. Чтобы впоследствии вернуться к ней, вам сначала придется достичь псевдо-цель, именно поэтому удача станет определяющей тенденцией апреля.
Дева
Меркурий будет ретроградным до 14 числа, поэтому стоит приготовиться к тому, что не все будет идти так, как планировалось. Помимо этого, Девам придется приспосабливаться к влиянию Овна. Ваш покровитель будет находиться в созвездии этого Знака, что внесет свои коррективы в ваш размеренный и детально спланированный режим. Придется пожертвовать привычным укладом жизни ради перемен, которые произойдут с вами в апреле.
В этом месяце у вас нет причин для паники. Умственные способности станут острее, а жизнь на время превратится в шахматную доску. У вас появится редкий дар — умение видеть на несколько ходов вперед. Воспользуйтесь им, чтобы найти неожиданные решения, результат которых превзойдет все ваши ожидания.
Весы
В апреле Весам придется успеть наладить свою жизнь буквально на всех фронтах. К счастью, Венера, ваш главный покровитель в лице планет, вспыхнет с новой силой. Поспособствует этому ее нахождение в созвездии Тельца. Гармоничный симбиоз Венеры и Тельца, который продлится с 1 по 23 апреля, прибавит вам сил, чтобы вы сумели закончить дела, которые никак не хотели завершаться.
Звезды рекомендуют привести в порядок рабочий режим: ложитесь раньше, вставайте тоже раньше, переделывайте все важные дела в первой половине дня, а оставшееся время посвятите себе. Можно сказать, что апрель всецело посвящен личной жизни. Венера выделит важные акценты в отношениях с людьми. Это поспособствует разрешению всех спорных ситуаций. До 24 числа вы будете особенно остро чувствовать свои потребности и то, как другие люди влияют на вашу жизнь.
Скорпион
Скорпионы, в апреле Сатурн, усиленный в Знаке Козерога, будет влиять на вас. В первую очередь негативный настрой вашей планеты-антагониста лишит вас благоприятных условий для реализации себя или своего творческого потенциала. Переизбыток негатива помешает вам жить легко, свободно и увлеченно. Однако астролог советует не опускать руки. В апреле будут и хорошие дни, которые подарят вам новые перспективные возможности, самореализацию, удачу и личностный рост.
В этом месяце, если вы хотите успеха, нужно придерживаться «золотой середины». Работать, любить и принимать смелые решения важно без ущерба для себя. Если из-за работы или отношений вы не сможете позволить себе как следует расслабиться, а продолжите накапливать стресс, значит, пришло время поискать что-то получше или избавиться от части обязанностей.
Стрелец
Представителям огненной стихии в апреле звезды сулят удачу. Разумеется, просто так фортуна не обратит на вас свое внимание. Этому поспособствует Нептун, пребывающий в Рыбах и по совместительству занимающий место вашей активной планеты. Звезды обещают, что это будет продуктивный и счастливый месяц для всех представителей Знака Стрельца.
Правда, одной удачи недостаточно. В апреле вам придется сделать решающий шаг навстречу собственному успеху. Астролог рекомендует поработать над своим мироощущением — это самый лучший способ достижения счастья. Не пытайтесь найти счастье за счет внешних ресурсов, богатства, статуса в обществе или физического здоровья. Источником счастья, который тесно связан с ощущением удовлетворенности, принято считать чувство самоценности.
Козерог
В апреле Козероги станут энергичнее и активнее. Всему виной мощное влияние Марса, которое не оставит вас на протяжении всего месяца. Сразу следует обозначить риски — под влиянием воинственной планеты вы будете устремлены только вперед, из-за чего ваше поведение станет нетерпеливым и агрессивным. Не исключено, что эмоции, оставленные без контроля, притянут к вам одиночество или как минимум социальную изоляцию. Люди будут сторониться вас, избегая возможности попасть под горячую руку.
Также в этом месяце обострятся вопросы деловой жизни. Звезды сообщают, что некая неприятная ситуация, связанная с деньгами, подойдет к развязке. Несмотря на то, что апрель станет для вас месяцем саморазвития, самореализации и достижения ключевых жизненных целей, он может расстроить вас. Возможен кризис отношений, твердое желание сжечь после себя все мосты.
Водолей
Вселенная предупреждает Водолеев: в апреле обостряться все внутренние противоречия. Это может стать серьезным препятствием, мешающим не только достижению целей, но и реализации себя в жизни. Позитивное влияние Венеры станет опасным, поскольку именно оно усилит чувствительность и обострит эмоциональность. Вам потребуется человек, способный поддержать вас и помочь разобраться в себе.
Лучший совет от астролога — продолжайте верить в себя и не теряйте надежду. На самом деле большинство проблем будут выдуманными. Желательно не заострять внимание на подобных мыслях. Стремитесь к позитивному мышлению, не забывая о поисках вдохновения.
Рыбы
Представителям этого созвездия в апреле желательно отвлечься от проблем. Это значит, что трудности, мешающие наслаждаться жизнью, следует решать незамедлительно, либо выбрать путь наименьшего сопротивления — постараться отпустить ситуацию, точнее, мысли об этой ситуации. Бездействие в симбиозе с беспокойством лишь усугубят проблему, притянув дополнительные трудности.
Уран — ваш помощник, но его энергетика довольно непредсказуема. В этом месяце беспокойная планета пребывает в Овне. Это Знак действия, реализации, исполнения. Иначе говоря, ничто не помешает вашим мыслям материализоваться в жизнь. Звезды рекомендуют не играть с огнем. Возьмите свои мысли под контроль, иначе они начнут контролировать вас.