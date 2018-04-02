Скорее читайте гороскоп Василисы Володиной на апрель 2018 года

Скорпион

Скорпионы, в апреле Сатурн, усиленный в Знаке Козерога, будет влиять на вас. В первую очередь негативный настрой вашей планеты-антагониста лишит вас благоприятных условий для реализации себя или своего творческого потенциала. Переизбыток негатива помешает вам жить легко, свободно и увлеченно. Однако астролог советует не опускать руки. В апреле будут и хорошие дни, которые подарят вам новые перспективные возможности, самореализацию, удачу и личностный рост.

В этом месяце, если вы хотите успеха, нужно придерживаться «золотой середины». Работать, любить и принимать смелые решения важно без ущерба для себя. Если из-за работы или отношений вы не сможете позволить себе как следует расслабиться, а продолжите накапливать стресс, значит, пришло время поискать что-то получше или избавиться от части обязанностей.

Стрелец

Представителям огненной стихии в апреле звезды сулят удачу. Разумеется, просто так фортуна не обратит на вас свое внимание. Этому поспособствует Нептун, пребывающий в Рыбах и по совместительству занимающий место вашей активной планеты. Звезды обещают, что это будет продуктивный и счастливый месяц для всех представителей Знака Стрельца.

Правда, одной удачи недостаточно. В апреле вам придется сделать решающий шаг навстречу собственному успеху. Астролог рекомендует поработать над своим мироощущением — это самый лучший способ достижения счастья. Не пытайтесь найти счастье за счет внешних ресурсов, богатства, статуса в обществе или физического здоровья. Источником счастья, который тесно связан с ощущением удовлетворенности, принято считать чувство самоценности.

Козерог

В апреле Козероги станут энергичнее и активнее. Всему виной мощное влияние Марса, которое не оставит вас на протяжении всего месяца. Сразу следует обозначить риски — под влиянием воинственной планеты вы будете устремлены только вперед, из-за чего ваше поведение станет нетерпеливым и агрессивным. Не исключено, что эмоции, оставленные без контроля, притянут к вам одиночество или как минимум социальную изоляцию. Люди будут сторониться вас, избегая возможности попасть под горячую руку.

Также в этом месяце обострятся вопросы деловой жизни. Звезды сообщают, что некая неприятная ситуация, связанная с деньгами, подойдет к развязке. Несмотря на то, что апрель станет для вас месяцем саморазвития, самореализации и достижения ключевых жизненных целей, он может расстроить вас. Возможен кризис отношений, твердое желание сжечь после себя все мосты.

Водолей

Вселенная предупреждает Водолеев: в апреле обостряться все внутренние противоречия. Это может стать серьезным препятствием, мешающим не только достижению целей, но и реализации себя в жизни. Позитивное влияние Венеры станет опасным, поскольку именно оно усилит чувствительность и обострит эмоциональность. Вам потребуется человек, способный поддержать вас и помочь разобраться в себе.

Лучший совет от астролога — продолжайте верить в себя и не теряйте надежду. На самом деле большинство проблем будут выдуманными. Желательно не заострять внимание на подобных мыслях. Стремитесь к позитивному мышлению, не забывая о поисках вдохновения.

Рыбы

Представителям этого созвездия в апреле желательно отвлечься от проблем. Это значит, что трудности, мешающие наслаждаться жизнью, следует решать незамедлительно, либо выбрать путь наименьшего сопротивления — постараться отпустить ситуацию, точнее, мысли об этой ситуации. Бездействие в симбиозе с беспокойством лишь усугубят проблему, притянув дополнительные трудности.