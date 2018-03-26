Невероятно! У нас в два раза меньше секса, чем мы на самом деле думаем

Впрочем, постараемся отбросить чувства, и рассказать про исследование Уиллиса емко и интересно, как и положено журналистам пробы чуть выше среднего.

Уиллис решил выяснить, совпадает ли восприятие людей их сексуальной жизни с суровой реальностью.

Для этого он попросил 68 студенток и 18 студентов в течение месяца ежедневно фиксировать все перипетии, повороты и коленца своей сексуальной жизни.

Фиксировать их следовало на смартфон, так, чтобы ничего не пропустить — ведь у современной молодежи смартфон всегда на расстоянии вытянутого большого пальца.

Затем, по истечении месяца, Уиллис попросил подопытных отложить в сторону смартфоны (самая сложная часть исследования) и поделиться впечатлениями о собственной сексуальной жизни за прошедшие 30 дней.

Важный момент - впечатлениями, основанными лишь на воспоминаниях.

Затем Уиллис сравнил статистические данные о сексуальной жизни со смартфонов студентов с этими самыми воспоминаниями. Все оказалось печально.

Так, студенты считали, что ведут куда более насыщенную сексуальную жизнь, чем на самом деле.

Они называли в среднем в два раза больше половых контактов, чем зафиксировал их смартфон.

Что лишний раз свидетельствует не только о скоротечности человеческой памяти, но и о том, как наше сознание (очевидно из жалости) пытается нас обмануть и приободрить.

В общем, когда друг начнет хвастаться, что у него пару недель назад состоялся роман с очаровательной соседкой по лестничной клетке, не спеши завидовать.