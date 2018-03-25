Умерла первая в мире победительница «Евровидения»

Швейцарская певица умерла в возрасте 94 лет. В 1956 году она победила на первом в истории конкурсе "Евровидения", который проходил в Швейцарии.
В субботу, 24 марта, умерла швейцарская певица Лиз Ассия, победившая на первом в истории песенном конкурсе "Евровидение" в 1956 году. Об этом сообщается на сайте конкурса, который в этом году пройдет в Лиссабоне.
Певица скончалась в возрасте 94 года.
Лиз Ассия в 1956 году победила на первом конкурсе "Евровидение", который проходил в Швейцарии, с песней Refrain.
Певица неоднократно принимала участие в мероприятиях "Евровидения", в частности в 2003 году в обращении из Кипра желала успехов участникам конкурса перед Большим финалом, а в 2008 году она объявляла начало голосования в Белграде.
В 2011 году певица решила вернуться на сцену "Евровидения", однако не прошла национальный отбор. Она также подавала заявку на участие в конкурсе в 2012 году, но не смогла выйти в финал отбора.