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Лолита объявила о тяжелой зависимости

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Лолита.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Знаменитая певица Лолита стала главным героем передачи "Привет, Андрей!". Исполнительница рассказала ведущему Андрею Малахову о зависимости, пишет Дни.ру.

Артистка употребляла наркотики целый год. В итоге Лолита попала в больницу. Ее лечили от депрессии несколько месяцев.

"Да, у меня была наркотическая зависимость в те периоды, совсем короткая. Это даже была не зависимость. Где-то в 40 я начала, в 41 закончила, больше ни к чему подобному не прикасалась", – призналась она. Судя по всему, это происходило после тяжелого разрыва с Александром Цекало: их отношения длились 12 лет.

Сейчас Лолита здорова и снова счастлива в браке. Она удивляется, как муж Дмитрий умудряется ее терпеть, ведь иногда артистка буквально звереет из-за проблем на работе.

Певица переживает, что рано или поздно возлюбленный может собрать вещи и сбежать. Но пока, к счастью, этого не произошло."Часто бывает, что тебе кто-то нагрубил на концертах или просто звонят и начинают предъявлять какие-то претензии. Ты ходишь по квартире, возмущаешься и параллельно орешь на мужа", – отметила Лолита.

Напомним, что Лолита была замужем пять раз. Сейчас она живет с Дмитрием Ивановым – известным теннисистом, тренером по сквошу и фитнесу. Пара вместе уже 8 лет.

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