Эти четыре знака Зодиака — лучшие друзья

Лев (23 июля — 22 августа)

Лев чрезвычайно щедр. Когда вам нужен друг, который выслушает ваши проблемы, Лев – именно тот, кто вам нужен. Лев всегда весел и может изменить самое отвратительное настроение своим заразным смехом и искренней улыбкой, пишет Soulpost.ru.

Кроме того, он очень вальяжен и ленив, и с удовольствием засядет с вами за просмотром какого-нибудь фильма или бесконечного сериала.

Вначале Лев может отпугивать своей уверенностью и силой духа, но вы можете поучиться у него умению держать себя и ценить собственную уникальность.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолей обожает интеллектуальные разговоры, поэтому, если вам хочется поговорить о глубоком, он всегда готов предложить свои услуги.

Если вы хотите отвлечься, то обратились по адресу. Водолей уклоняется от выражения эмоций и позволит вам беззаботно провести время.

Ему также нравится веселиться в компании друзей, но даже если их нет под боком, он всегда может завести новые знакомства, поэтому скука вам не грозит.

Если вы ненавидите, когда люди меняют планы – Водолей к вашим услугам. Он не отменит встречу с вами в последнюю минуту и не оставит вас одних.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерог — приземленный, ориентированный на семью и близких друзей знак, поэтому он всегда будет относиться к вам, как к родне.

Козерог не любит говорить о личном, поэтому, если вам нужен отдых от драмы, смело берите Козерога и отправляйтесь на шоппинг-терапию или залягте с ним за попкорном и хорошим фильмом на все выходные.

Он очень увлекается музыкой, поэтому обязательно предложит посетить концерт отличной группы любого жанра.

Однако Козерог не прощает ошибок. Это может показаться отрицательным качеством, но на самом деле, оно показывает, что Козерог ценит свои отношения и своих друзей. Поэтому, если вы не подведете его, у вас будет друг на всю жизнь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрелец любопытен и любит природу. Поэтому, когда вы предложите ему пеший поход на дальнее расстояние, он непременно к вам присоединится.

Он также очень щедр, но будьте готовы отдать столько же, сколько дает вам Стрелец, он этого заслуживает.

Лучшая черта Стрельца — его чувство юмора. Он позволит вам почувствовать себя комфортно в любых ситуациях.

Он очень оптимистичен и покажет вам, что в любой ситуации можно найти положительную сторону.