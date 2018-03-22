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  • «Как бомж»: отца богатой Бузовой обругали за бедный вид (ФОТО)

«Как бомж»: отца богатой Бузовой обругали за бедный вид (ФОТО)

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Ольга Бузова

ФОТО: Evgeny Biyatov/Sputnik/Scanpix

Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой запечатлена с отцом. Однако многие подписчики пристыдили поющую ведущую, дескать, она, обладающая состоянием, не нашла возможности приодеть родителя, пишут Dni.ru.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова выложила трогательное семейное фото. Поющая ведущая снялась с отцом и младшей сестрой Анной. Девушки запечатлены по обе стороны от родителя, мило положив ему головы на плечи. "Папуля приехал 😌😌😌", – коротко подписала фото Бузова.

Многочисленные подписчики высказали свое мнение. Интересно, оно оказалось неоднозначным. Пока одни фанаты рассыпались в комплиментах, другие, более наблюдательные поклонники, обратили внимание на одежду отца Бузовой. Пользователи Сети высказали мнение, что родитель поющей ведущей выглядит бедно, и пристыдили Ольгу за невнимание, дескать, могла бы и приодеть родственника.

Ранее отец Ольги Игорь Бузов высказался о популярности наследницы. "У меня две дочки, и обеими я горжусь. Это мои кровинки, обе красавицы, ну а Оля достигла больших успехов. От Иры, мамы, у нее, наверное, жесткость и целеустремленность, а от меня – доброта. Я не ощущаю себя отцом звезды, хотя она действительно знаменитость. Помню, в десятом классе Оля сама устроилась работать моделью, родители не знали. В "Дом-2" я отпускал дочку на три месяца. Я был первым из родителей, кто появился на проекте. Помню, что Оля обалдела, а все девчонки сидели с круглыми глазами", – рассказал мужчина в рамках бенефиса дочери на шоу "Дом-2".

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