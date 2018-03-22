Умерла четырехкратная ведущая «Евровидения»

Актриса и бывшая ведущая музыкального конкурса «Евровидение» Кэти Бойл умерла в Великобритании. Как сообщила Lenta, артистка скончалась в возрасте 91 год.
Кэти Бойл прославилась в первую очередь благодаря тому, что была четырехкратной ведущей «Евровидения»: актриса выходила на сцену конкурса в 1960-м, 1963-м, 1968-м и 1974 годах.
Актриса родилась в Италии в семье итальянского маркиза и англичанки. В 1946 году переехала в Великобританию, где начала карьеру модели. Среди прочего, работала для Vogue.
В 1950-х актриса сыграла в нескольких фильмах, включая «Правду о женщинах» и «Намерение убить».
Бойл часто выступала ведущей разнообразных британских телешоу и церемоний вручения музыкальных призов, например Ivor Novello Awards. Она также вела программу Katie and Friends на радио.