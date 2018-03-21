Шокирующие снимки! У Кейтлин Дженнер диагностирован рак кожи от избытка солнца

Как пишет Radar Online, 68-летняя Дженнер опасается, что может вообще лишиться носа, если повреждение кожи будет распространяться и дальше. «У нее был нервный срыв по этому поводу», — сообщает издание. В сентябре 2013 года Дженнер (тогда еще — Брюс) уже перенесла операцию по удалению раковой опухоли, возникшей на носу. К тому же, Кейтлин делала столько пластических операций, что там уже и так буквально нет живого места.