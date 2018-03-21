Шокирующие снимки! У Кейтлин Дженнер диагностирован рак кожи от избытка солнца

Телезвезда опубликовала фотографию, на которой виден ущерб, причиненный ее носу солнечной радиацией. И призвала своих поклонников использовать солнцезащитные средства.
У американской телезвезды Кейтлин Дженнер (сменившего пол спортсмена Брюса Дженнера, олимпийского чемпиона по легкой атлетике) диагностировали рак кожи — базальноклеточную карциному. Причиной его стало слишком частое пребывание на солнце. Звезда уже перенесла операцию по удалению новообразования.
Как пишет Radar Online, 68-летняя Дженнер опасается, что может вообще лишиться носа, если повреждение кожи будет распространяться и дальше. «У нее был нервный срыв по этому поводу», — сообщает издание. В сентябре 2013 года Дженнер (тогда еще — Брюс) уже перенесла операцию по удалению раковой опухоли, возникшей на носу. К тому же, Кейтлин делала столько пластических операций, что там уже и так буквально нет живого места.
Кейтлин Дженнер, которая совершила каминг-аут как трансгендерная женщина в 2015 году, трижды состояла в браке, каждый раз — в качестве мужчины. От каждой жены у нее есть по двое детей. В третьем браке с бизнес-леди Крис Кардашян у Кейтлин родились две дочери — Кендалл и Кайли Дженнер, ставшие известными моделями.