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Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин

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Любовь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

В результате совместного исследования ученых из США и Финляндии были определены цифры возраста, которые коррелируют с высоким риском смертности от последствий сосудистых патологий. Исследователями были приняты во внимание данные, касающиеся разных полов и рас.

В рамках проекта его авторы (сотрудники Центра здоровья в Техасе и сотрудники Центральной больницы при Хельсинкском университете) проанализировали несколько тысяч историй болезней.

В итоге врачами был сделан вывод: мужчинам необходимо пристальнее следить за отклонениями в самочувствии после сорока лет, а женщинам - до тридцати лет.

Как выяснилось, именно в указанных возрастных категориях у представителей двух полов статистически сильнее всего вырастала вероятность пострадать от инфаркта или инсульта. По словам ученых, наиболее значительными факторами, повышающими такой риск, являются вирусные инфекции, снижение иммунитета, курение, гипертония и ожирение.

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