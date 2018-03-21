Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин

В результате совместного исследования ученых из США и Финляндии были определены цифры возраста, которые коррелируют с высоким риском смертности от последствий сосудистых патологий. Исследователями были приняты во внимание данные, касающиеся разных полов и рас.
В рамках проекта его авторы (сотрудники Центра здоровья в Техасе и сотрудники Центральной больницы при Хельсинкском университете) проанализировали несколько тысяч историй болезней.
В итоге врачами был сделан вывод: мужчинам необходимо пристальнее следить за отклонениями в самочувствии после сорока лет, а женщинам - до тридцати лет.
Как выяснилось, именно в указанных возрастных категориях у представителей двух полов статистически сильнее всего вырастала вероятность пострадать от инфаркта или инсульта. По словам ученых, наиболее значительными факторами, повышающими такой риск, являются вирусные инфекции, снижение иммунитета, курение, гипертония и ожирение.