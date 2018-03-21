Найден лучший способ унять стресс за минуты

Ученые из Мичиганского университета установили: активный отдых, включающий в себя изучение новой информации на интересующие человека темы, является более результативным способом побороть стресс. При этом эффективно уменьшается уровень тревоги, беспокойства и психологической усталости, что показали проведенные эксперименты.

Ученые убеждены: людям необходимо чаще находить себе «пищу для ума» - это гораздо правильнее, чем выбирать пассивный отдых. Времяпровождение, при котором мозг «спит», не оказывает никакого влияния на психоэмоциональное состояние человека, что способствует развитию хронического стресса, отмечают они.