Пожить в Таллинне как Бузова: сколько стоит роскошный президентский номер, в котором ночевала российская суперзвезда?

Мы сразу узнали этот президентский свит отеля Radisson Blu, и тут же полезли в систему Booking смотреть, сколько стоит ночь в этом изумительном номере с четырьмя комнатами. Такого вида из окна больше нет почти нигде в Таллинне. Как выяснилось, через данное приложение такой роскошный номер забронировать нельзя.

Но Бузова далеко не первая, кто остановился в подобной роскоши в эстонской столице. Раньше там уже ночевали и Билан, и Лазарев, и даже Зверев.

Поэтому шутки ради можем заметить: все звезды российского шоу-бизнеса спят в одной постели под одним одеялом.

ФОТО: Лийс Трейманн

Летом прошлого года на сайте Rus.Postimees.ee вышла статья о президентских номерах. И вот что там было рассказано о номере, где в этот раз ночевала Бузова.

Площадь президентского свита в Radisson Blu – 133 квадратных метра. Там можно остановиться за 1100 евро за ночь (данные 2017 года).

«Президентский свит снимают четыре-пять раз в месяц, и обычно этот номер снимают политики, артисты и бизнесмены. Часто отличие от обычного номера заключается в том, что главный директор отеля берет посетителя президентского свита под личную ответственность и провожает его в номер. В этом году (в прошлом, 2017 - прим.ред.) в нашем президентском номере останавливались президент Украины Петр Порошенко, президент Европарламента Антонио Таяни, певица из Австралии Натали Имбрулья, российские певцы Дима Билан и Сергей Лазарев, немецкая артистка Каролине Мюллер (C.C. Catch). Кроме проживания, президентский свит нашего отеля также используется как конференц-зал», - заметил заместитель генерального управляющего Radisson Blu Виталий Макеев.