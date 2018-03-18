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  • После публикации снимков голой Меган Маркл, принц Гарри решился на беспрецедентный шаг

После публикации снимков голой Меган Маркл, принц Гарри решился на беспрецедентный шаг

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ФОТО: Scanpix

Британский принц Гарри не будет заключать брачный контракт с американской актрисой Меган Маркл. На этом настоял сам внук королевы Елезаветы II, пишет Дни.ру.

"В голове Гарри никогда не было вопроса о подписании брачного контракта, он абсолютно уверен в том, что его брак будет крепким", – рассказал изданию Daily Mail знакомый пары.

Королевский двор и семья пытались вразумить принца. На него оказывали давление, заставляя подписать контракт, тем самым обезопасив свое состояние, которое оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов. Однако Гарри был непреклонен.

Разговоры о брачном договоре возобновились после того, как Меган попала в скандал. Хакеры из группировки Celeb Jihad, специализирующиеся на вломе знаменитостей и публикации их откровенных снимков, опубликовали на своем сайте фотографии и видео с обнаженной актрисой. Откровенные кадры записала сама Маркл во время отдыха с подругами. На снимка Меган и еще две девушки топлесс резвятся на берегу моря. В Кенингстонском дворце незамедлительно отреагировали на новость, назвав снимки ненастоящими.

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