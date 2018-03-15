Сестра Жанны Фриске назвала Дмитрия Шепелева уродом

Но Дмитрий Шепелев против того, чтобы он это делал. Впрочем, отец Жанны не спешит подчиняться Дмитрию. А сестра певицы была более резкой и сообщила: «Да, это правда, Шепелев претендует на Жаннину машину. Он вообще претендует на все, на что ему не лень. И все так же – уже три года – скрывает от нас Платона. И очень много врет. Вот такой он нехороший человек, редиска. И урод редкостный», пишет 7d.org.ua.