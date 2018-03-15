четверг, 15 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Сестра Жанны Фриске назвала Дмитрия Шепелева уродом

Сестра Жанны Фриске назвала Дмитрия Шепелева уродом

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Жанна Фриске

ФОТО: Scanpix

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович продает ее машину. 

Но Дмитрий Шепелев против того, чтобы он это делал. Впрочем, отец Жанны не спешит подчиняться Дмитрию. А сестра певицы была более резкой и сообщила: «Да, это правда, Шепелев претендует на Жаннину машину. Он вообще претендует на все, на что ему не лень. И все так же – уже три года – скрывает от нас Платона. И очень много врет. Вот такой он нехороший человек, редиска. И урод редкостный», пишет 7d.org.ua.

 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ