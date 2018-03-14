Настя Каменских заставила поклонников краснеть своими фото в нижнем белье

Настя Каменских ФОТО: Alex Yaro

Настя Каменских ФОТО: Alex Yaro

Певица, которая теперь выступает сольно, без Потапа (но поет песни его авторства), под ником NK, позировала в черном кружевном белье и накидке, пишет Soulpost.ru.

Эта фотосессия была, как отметили комментирующие, на грани, но все же больше было лестных отзывов.