Настя Каменских заставила поклонников краснеть своими фото в нижнем белье
14 марта 2018 г., 15:15
Украинская певица Настя Каменских разделась для профессионального фотографа Alex Yaro, который работает в Майями и специализируется на откровенных снимках.
Певица, которая теперь выступает сольно, без Потапа (но поет песни его авторства), под ником NK, позировала в черном кружевном белье и накидке, пишет Soulpost.ru.
Эта фотосессия была, как отметили комментирующие, на грани, но все же больше было лестных отзывов.
Напомним, недавно Потапа заметили на прогулке с собакой Насти, что только подлило масла в огонь слухов о романе артистов.