Названа причина смерти Олега Табакова

Сначала журналисты написали, что его отключили от системы жизнеобеспечения, позже появилась информация о том, что у актера и режиссера произошел сердечный приступ. Олег Павлович ушел из жизни в 16 часов 15 минут. Многочисленные поклонники Табакова приносят соболезнования его близким, пишет СтарХит.

Олега Табакова положили в Первую градскую больницу Москвы еще 27 ноября 2017-го. У актера обнаружили заражение крови и синдром глубокого оглушения. В клинике знаменитый артист перенес экстренную трахеостомию. Медики собирались решить проблему с непроходимостью верхних дыхательных путей Табакова, тогда же Олега Павловича подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В больнице с ним постоянно находилась его супруга Марина Зудина. Табакова навещали дети, которые предпочитали не общаться с журналистами.

СМИ тем временем постоянно публиковали противоречивые данные о здоровье мэтра. То, по мнению репортеров, ситуация была критической, то снова наступало улучшение... Ближе к концу года появилась информация, что артиста ввели в состояние искусственной комы. Врачи посчитали, что состояние Табакова не улучшалось на протяжении вот уже долгого времени, а потому некоторым органам нужна передышка.

27 декабря близкий друг Табакова, вице-мэр столицы Леонид Печатников, признал: Табаков хоть и находится в сознании, однако мэтру стало хуже...

Табаков - народный артист СССР (с 1988 года), лауреат Государственных премий СССР (в 1967-м) и России (в 1997-м), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». С 2000 года он являлся художественным руководителем одного из лучших театров России - легендарного МХТ им. А. П. Чехова. Он также основал и возглавил «Табакерку» - театр под руководством Олега Табакова. Был президентом фестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания», являлся членом Совета по культуре и искусству при президенте. Сыграл сотни ролей в кино и театре, озвучивал мульфильмы и был очень активным гражданином своей любимой страны.