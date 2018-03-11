В семье госпитализированного Гаркалина произошла новая трагедия

Несколько недель назад появилась новость о госпитализации актера Валерия Гаркалина. Мужчина подхватил пневмонию и до сих пор находится в реанимации. Родственники артиста предпочитали не комментировать его самочувствие, но недавно все-таки решили сделать исключение.

Как оказалось, болезнь развивалась стремительно. Однако Гаркалин несколько дней отказывался обращаться к врачам, так как у него было много творческих планов и работы в театре. Актриса Ирина Лачина поделилась последними новостями о самочувствии коллеги по сцене.

«Наверное, он где-то простудился, но подумал, что ничего страшного, а это оказалась пневмония. Актеры привыкли переносить простуду на ногах. Такая профессия. Тем более, мужчины не любят обращаться к врачам. Мы все его ждем, любим и желаем скорейшего выздоровления. Сейчас с ним рядом находятся дочь и любимый внук Тимоша. Он в мальчике души не чает, всегда рассказывает о нем взахлеб. Валерий Борисович с невероятной нежностью и любовью относится к своей семье», - поведала Лачина.

Дочь актера Ника также вышла на связь с журналистами. Она сообщила, что состояние отца постепенно улучшается, но все еще остается тяжелым. Родственники надеются, что болезнь скоро отступит, и он сможет вернутся домой. К тому же родные Гаркалина недавно столкнулись с новой трагедией.

«У папы сильно запущенная пневмония. Он переносил ее на ногах, много работал, ездил. А всего пару минут назад на нашу семью обрушилась еще одна беда. Только что госпитализировали нашу бабушку, тещу папы», - сообщила наследница актера.

Однако Ника предпочла не комментировать причину госпитализации бабушки. Вполне возможно, что речь идет о психологических проблемах, ведь вся семья Валерия Борисовича тяжело переживает произошедшую с ним трагедию.

Ранее лечащий врач Гаркалина сообщал, что он остается в реанимации, а его состояние оценивается, как крайне тяжелое. Однако он пообещал, что специалисты постараются сделать все возможное, чтобы нормализовать самочувствие актера.

В день госпитализации 63-летний Гаркалин должен был сыграть в спектакле вместе с Ириной Лачиной и Александром Носиком. Однако за несколько часов до начала представления было объявлено, что произойдет срочная замена в актерском составе.