Певица Светлана Лобода подтвердила беременность ВИДЕО!
11 марта 2018 г., 10:12
Украинская исполнительница Светлана Лобода объявила, что уходит в декретный отпуск. Об этом сообщает телеграм-канал Super, передает Лайф.
Заявление певица сделала во время выступления на сцене Государственного Кремлёвского дворца на церемонии вручения премии BraVo. Певица также сообщила, что её второй ребёнок родится в июне 2018 года.
Как ранее сообщал Super, отцом будущего ребёнка певицы является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.