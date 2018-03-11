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  • Певица Светлана Лобода подтвердила беременность

Певица Светлана Лобода подтвердила беременность ВИДЕО!

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Светлана Лобода

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik/Scanpix

Украинская исполнительница Светлана Лобода объявила, что уходит в декретный отпуск. Об этом сообщает телеграм-канал Super, передает Лайф.

Заявление певица сделала во время выступления на сцене Государственного Кремлёвского дворца на церемонии вручения премии BraVo. Певица также сообщила, что её второй ребёнок родится в июне 2018 года.

Как ранее сообщал Super, отцом будущего ребёнка певицы является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

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