ВИДЕО «Как я рад, что приехал в Таллиннград!» Рэпер Лигалайз прилетел в Эстонию

Хип-хоп легенда выступит в столичном клубе RM Lounge. Лигалайз добрался до Таллинна не без приключений. Самолет задержали, но это не испортило настроения артисту.

«Как я рад, как я рад, что приехал в Таллиннград», - перефразировал известный стишок Лигалайз по прилете в эстонскую столицу.

В Таллиннском аэропорту рэпер записал видеоприветствие для своих поклонников. «Друзья, Лигалайз, ваш Лига здесь! Я обязательно выучу, как будет на эстонском "Привет", "Рад здесь быть". Увидимся, очень люблю», - говорит артист.