Поклонники не узнают исхудавшую Елену Степаненко

В последнее время Елена Степаненко практически не появляется на радарах СМИ, а Евгений Петросян крайне редко выкладывает фото с супругой в Инстаграм. Поэтому поклонники известной юмористки были удивлены, увидев, как изменилась их любимица. После недавнего бенефиса Елены на телеканале «Россия 1» фанаты забили тревогу.

По их мнению, Степаненко выглядит болезненно худой.

Поклонники, едва узнавшие артистку, предположили, что причиной для подобных изменений могли стать проблемы в браке.

Слухи о том, что в отношениях Евгения и Елены не все гладко, ходят в прессе уже не первый год, но супруги предпочитают не распространяться о личной жизни.

Поговаривают, что Степаненко и Петросян не только разъехались, но и успели официально оформить развод.

Впрочем, никаких подтверждений этим слухам нет.

Действительно, Евгений пропустил бенефис Елены, однако это может быть связано с несовпадением рабочих графиков артистов.