Дмитрий Шепелев предался страсти с таинственной блондинкой

Дмитрий Шепелев принял участие в съемках рекламного ролика, опубликованного в Сети в преддверии 8 марта. Телеведущий призвал мужчин порадовать прекрасную половину оригинальными поздравлениями со специальными хэштегами. «Это может быть видео, фотоколлаж из ваших воспоминаний, фото подарка, сделанного своими руками, или романтического ужина», – отметил он. Лучшие работы выберет жюри из представителей проекта, с которым посотрудничал Шепелев.

По сюжету видео Дмитрий пытается собрать стол без инструкции, а также поздравляет женщин с праздником.

«Я желаю каждой из вас, чтобы рядом с вами был настоящий мужчина, который знает, как найти подход к женщине, который в три часа ночи выслушает, что за кошмар вам приснился, который не будет нервничать, если вы долго собираетесь, и точно знает, что ни одна деталь вашего гардероба не лишняя, а запасная. Который не крикнет ни в одной ситуации и не будет пропадать где попало», – говорит звезда ТВ, параллельно работая с инструментами.

Затем в гости к ведущему приходит таинственная блондинка, лицо которой скрыто от камеры. Дмитрий дарит девушке букет цветов и открывает бутылку шампанского. Вскоре бокалы с дребезгом летят на пол, а только что собранный стол разваливается на части. Судя по всему, герои видео предаются страсти.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Поклонники Шепелева пришли в восторг от ролика, найдя его весьма смешным. «Концовка супер», «Разрушительный ролик», «Я выбросила все инструкции, приходите собирать стол, стул и диван. У вас отлично получается», «Спасибо за позитив», «Шикарно», «Подняли настроение», – комментировали они.

В то же время некоторые пользователи социальных сетей поспешили осудить Дмитрия за чересчур провокационное видео. Защитники ведущего призвали их успокоиться и прекратить ненужные обсуждения. «Что за бред бросаться… Это ролик-постановка. Ну что вы воспринимаете все так близко к сердцу», – написала одна из подписчиц телезвезды.