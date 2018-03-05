вторник, 6 марта 2018 г.
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  • Драку двух китайцев в метро засняли на камеру... Угадай, почему это видео стало таким популярным!

Драку двух китайцев в метро засняли на камеру... Угадай, почему это видео стало таким популярным!

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ФОТО: Скриншот с видео

До сих пор не известно, о чём спорили пассажиры, но один из них нанёс собеседнику первый удар в челюсть, и понеслось...

Один из свидетелей предложил вызвать полицию, чтобы органы правопорядка урегулировали ситуацию, но нашлись смелые пассажиры, которые попытались разнять дебоширов, передает Лайф со ссылкой на Mirror.

Видеоролик распространился по китайским соцсетям и стал вирусным. Чем закончилась драка и была ли вызвана полиция — до сих пор не ясно.

Не так давно Лайф писал, как посетители китайского ресторана избили официантку за долгое ожидание заказа.

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