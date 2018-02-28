Фото: Альбина Джанабаева показала подросшего сына от Валерия Меладзе

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе ведут закрытый образ жизни. Супруги лишь иногда вместе выходят в свет и не рассказывают журналистам о своей семье.

Альбина изредка нарушает молчание и сообщает в интервью, например, о том, как воспитывает сыновей Константина и Луку. В Instagram артистка тоже старается не выкладывать фото детей.