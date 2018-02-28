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  • Фото: Альбина Джанабаева показала подросшего сына от Валерия Меладзе

Фото: Альбина Джанабаева показала подросшего сына от Валерия Меладзе

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Альбина Джанбаева

ФОТО: Instagram

38-летняя Альбина Джанабаева старается не афишировать свою личную жизнь и оберегает детей от излишнего внимания со стороны общественности. На днях певица сделала исключение и опубликовала в Instagram редкий кадр с 14-летним сыном Константином.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе ведут закрытый образ жизни. Супруги лишь иногда вместе выходят в свет и не рассказывают журналистам о своей семье.

Альбина изредка нарушает молчание и сообщает в интервью, например, о том, как воспитывает сыновей Константина и Луку. В Instagram артистка тоже старается не выкладывать фото детей.

На днях старшему сыну Джанабаевой и Меладзе исполнилось 14 лет. Альбина решила порадовать фанатов и выложила в соцсеть снимки с Константином.

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