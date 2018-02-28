Фото: Альбина Джанабаева показала подросшего сына от Валерия Меладзе

28 февраля 2018 г., 12:13
38-летняя Альбина Джанабаева старается не афишировать свою личную жизнь и оберегает детей от излишнего внимания со стороны общественности. На днях певица сделала исключение и опубликовала в Instagram редкий кадр с 14-летним сыном Константином.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе ведут закрытый образ жизни. Супруги лишь иногда вместе выходят в свет и не рассказывают журналистам о своей семье.
Альбина изредка нарушает молчание и сообщает в интервью, например, о том, как воспитывает сыновей Константина и Луку. В Instagram артистка тоже старается не выкладывать фото детей.
На днях старшему сыну Джанабаевой и Меладзе исполнилось 14 лет. Альбина решила порадовать фанатов и выложила в соцсеть снимки с Константином.