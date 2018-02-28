Предупрежден — значит вооружен! Гороскоп Василисы Володиной на март

Лев

Привлечение любви станет важной целью в марте. В конце месяца из-за начала ретроградного движения Меркурия вы можете почувствовать себя одиноко. Но вам потребуется поддержка извне. Постарайтесь не знакомиться со всеми подряд, а сфокусировать свое внимание на людях, которые уже есть в вашей жизни. Это прекрасное время для романтики, но не для флирта.

В марте не стоит искать признания и делать всё так, как хотят того другие люди. Действуйте по вдохновению, основываясь на своих конкретных задачах и планах. Кстати, о планах — лучше не увлекаться планированием, потому что есть риск, что все пойдет не так, как хотелось бы.

Дева

Научитесь доверять внутреннему голосу. В начале месяца коллективный труд, романтика и поиск любви будут актуальными занятиями. В конце месяца лучше побыть в одиночестве и не гнаться за тем, чтобы найти кого-то себе в пару.

Работать в конце месяца лучше над вопросами и задачами, не требующими никаких специальных навыков и больших затрат времени.

Обратное движение Юпитера окажет на вас положительное влияние, потому что хитрость может спасти вас от фиаско в некоторых ситуациях. Придется пойти на некоторые жертвы. После 7 марта, когда Венера станет слабой, вы сможете восполнить свои запасы энергии и превзойти все свои ожидания в деловой сфере или в любви.

Весы

Сохранить любовь и успех в делах в марте будет сложно. К сожалению, ваш главный наставник в лице Венеры угаснет из-за перехода в Знак Овна 7 марта.

До 17 марта у вас будут шансы оставить все, как есть, или даже улучшить свое положение, но потом ваш враг в лице Марса станет сильнее и его деструктивный характер будет весьма ощутим.

Ретроградные же планеты не будут слишком сильно влиять нас. Тем не менее, они внесут свои нотки в вашу жизнь. Меркурий будет двигаться назад и желать вашей отстраненности, но в марте это может пойти вам на пользу. Юпитер же заберет последнюю надежду на шестое чувство. Слушать свое сердце в марте не желательно.

Скорпион

Скорпионам предстоит прожить довольно непростой месяц. Март станет для вас временем проверок на прочность. Это трудный месяц для вас в любом плане, причем проблема заключается не только ретроградности Юпитера и Меркурия, но и в положении других планет и Луны.

Меркурий начнет двигаться назад 23 числа в Овне. В этом Знаке он пробудет почти все дни марта. Это значит, что проблемы стабильно будут посещать вас день ото дня. Юпитер же своим обратным движением заставит удачу отвернуться от вас в сфере самореализации. На работе трудности будут нормой. Ваши сомнения в себе станут причиной большинства проблем.

Стрелец