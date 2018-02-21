Стоит ли пить кофе перед сном — ученые

Ученые из Гарвардской медицинской школы (США), Кембриджского университета (Великобритания) и Колорадского университета в Боулдере (США) выяснили неожиданные последствия употребления чашки ароматного кофе после ужина, пишет Mport.ua.

Медики организовали эксперимент с участием пяти человек: за несколько часов до сна им давали либо таблетку с кофеином, либо плацебо. В ходе наблюдений выяснилось, что кофеин способен переводить “стрелки“ биологических часов примерно на 40 минут назад.

Еще один интересный факт: кофеин помогает справиться с негативным состоянием синдрома смены часовых поясов. Ученые выяснили, что своевременный прием кофе или напитков, содержащих кофеин, способствует быстрой адаптации к новому расписанию.