В последний момент: как ярко отпраздновать День Валентина без подготовки

Вместе в ванне

Пригласите свою вторую половинку на свидание... в ванну.Заранее приготовьте приятную соль или классическую пену, свечи, музыку и договоритесь о встрече в ванной комнате в определенное время.

Можно посыпать воду лепестками роз, но не менее интересная идея - цитрусовая ванна! Не забудьте про ведро с шампанским. Поиграйте со льдом на теле партнера, а вполне логичным и романтичным продолжением такого праздничного свидания станет массаж...

Ночь кино

Классика, но это же так здорово - укрыться вдвоем мягким пледом и наслаждаться просмотром хорошей картны.

Главное - заранее определиться с выбором фильма. А еще - обеспечить себя вкусными закусками и напитками, которыми вы сможете наслаждаться на протяжении всего киновечера. Неплохая идея - заказать пиццу, только учтите, что в День Валентина ждать ее придется дольше обычного.

Чтобы ваша ночь кино стала особенной, можно удивить свою половинку прекцией изображения с экрана на всю площадь стен или же просто сменить обстановку и устроить сеанс не в гостиной, а в спальне.

Деликатесы дома

Как правило, самые большие расходы в День Валентина приходятся на рестораны. Если хотите сэкономить - готовьте сами дома, и делайте это вместе.

Бернард Шоу сказал, что нет более искренней любви, чем любовь к еде, а потому позвольте себе расслабиться, включить фантазию и приготовить что-то совершенно особенное, что понравится только вам двоим!

И получите от этого истинное удовольствие...

Ночные игры

Игры - это всегда хорошая идея! Они могут быть как абсолютно детскими («ходилки» всякие, лото и т. д.), так и посерьезнее - «Монополия», шахматы... Конечно, в этот день мы бы посоветовали выбрать что-то более пикантное - например, игры на раздевание или «наказание с эротическим подтекстом» для проигравшего в карты.

Но даже отдав предпочтение самым невинным азартным играм и получив от них удовольствие и заряд позитива, вы вполне можете продолжить их в более интимной обстановке.

Домашний фитнес

Договоритесь встретиться на домашней тренировке. Выберите самый любимый вид спорта для вас обоих и подготовьтесь.

Если сомневаетесь, что сможете провести занятие, - в Интернете имеется огромное количество сайтов с программами тренировок.