Семь типов поведения, которые говорят, что человек абсолютно не готов к отношениям

1. Когда он сам говорит, что «не хочет сейчас никаких серьезных отношений», но все равно ведет себя как твой парень.

Это не значит, что он любит тебя, но не готов к отношениям. Это значит, что ты ему нравишься, но не достаточно, чтобы он начал с тобой что-то серьезное. Он прощупывает почву, чтобы увидеть, стоит ли давать тебе шанс или нет. Но если он уже сомневается, значит вряд ли решит в твою пользу, пишет Soulpost.ru.

2. Если он ведет себя по-другому, когда его друзья рядом.

Конечно, все ведут себя по-разному со своим партнером на людях и тет-а-тет, но если его поведение полностью меняется, когда вы в компании других людей, обычно это значит, что он играет — перед тобой или перед всеми вами.

3. Когда он отказывается находить баланс между работой и жизнью.

Если он постоянно поглощен работой, даже не пытаясь найти время для тебя, значит он больше влюблен в свою профессию, по крайней мере на данном этапе своей жизни.

4. Когда он говорит, что боится упустить какую-то часть своей молодости.

Если он использует это как оправдание, почему он не хочет встречаться с тобой, это значит, что он думает, что есть кто-то лучше тебя.

5. Когда он позволяет тебе сблизиться с ним, но не открывается тебе.

Он не подпускает тебя слишком близко, может не знакомит тебя больше, чем с одним-двумя своими друзьями. Одну ночь он может быть очень эмоциональным, а другую — почти равнодушным. В любом случае, он не пытается создать настоящую близость.

6. Когда он путает тебя насчет того, чего хочет в будущем.

Если он то говорит тебе, что хочет быть с тобой всегда, а потом подумывает о том, чтобы переехать в другую страну или вообще колесить по миру, никогда не создавая семью, может он еще сам не определился, потому не стоит верить его словам.

7. Когда он говорит, что слишком сильно обжегся в прошлый раз.