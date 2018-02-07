Эвелин Ильвес делится советом: я этот «коктейль» испробовала и на ребенке, и на муже

«Много раз использовала его для лечения ребенка и мужа, более того, своими глазами видела, как болезнь настигла президента во время официального визита, но «коктейль» из концетрированного кордицепса за пару часов поставил его на ноги. К ужину никто не догадался, что из-за состояния его здоровья мероприятие до последнего момента было под вопросом», - пишет Эвелин.