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  • Эвелин Ильвес делится советом: я этот «коктейль» испробовала и на ребенке, и на муже

Эвелин Ильвес делится советом: я этот «коктейль» испробовала и на ребенке, и на муже

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ФОТО: Marko Saarm/Sakala

В своей колонке в журнале Naisteleht бывшая первая леди Эстонии Эвелин Ильвес рассказала, какие методы альтернативной медицины она применяет в борьбе с гриппом.

Для избавления от симптомов гриппа Эвелин Ильвес предпочитает использовать средство из кордицепса: это особенно популярный в китайской народной медицине род спорыньевых грибов.

«Много раз использовала его для лечения ребенка и мужа, более того, своими глазами видела, как болезнь настигла президента во время официального визита, но «коктейль» из концетрированного кордицепса за пару часов поставил его на ноги. К ужину никто не догадался, что из-за состояния его здоровья мероприятие до последнего момента было под вопросом», - пишет Эвелин.

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