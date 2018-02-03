Пока девушка убегала из магазина с украденной Xbox, охрана сделала ее фото. Теперь все ищут на нем брови...

Фото преступников часто оказываются настолько неожиданно хороши, что люди в интернете влюбляются в нарушителей закона с первого взгляда и готовы простить им всё в буквальном смысле за безумно красивые глаза. С одной девушкой из американского штата Огайо произошла похожая история.

Она тоже стала знаменитой благодаря снимку из полиции, но вот только в комментариях пользователи соцсетей ею не то чтобы восхищались. Дело в том, что фото преступницы получилось настолько забавным, что удержаться от шуток не мог практически никто.

Посмотрите сами.

ФОТО: Media

Вот так выглядела девушка, которая, по сведениям местного телеканала, вместе с ещё двумя подельниками своровала из магазина приставки Xbox и PlayStation. Возможно, она просто была таким же страстным геймером, как один парень из США, с которым его девушке даже пришлось заключить особый договор. Но полицию это не разжалобило.