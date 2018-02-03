Пока девушка убегала из магазина с украденной Xbox, охрана сделала ее фото. Теперь все ищут на нем брови...

Преступница из США стала знаменитой благодаря снимку, который опубликовал в фейсбуке местный телеканал на случай, если кто узнает нарушительницу. Девушка на фото получилась такой комичной, что забавные комментарии под снимком можно было бы читать очень долго. Главное — никто не понимал, куда делись ее брови, пишет Medialeaks.
Фото преступников часто оказываются настолько неожиданно хороши, что люди в интернете влюбляются в нарушителей закона с первого взгляда и готовы простить им всё в буквальном смысле за безумно красивые глаза. С одной девушкой из американского штата Огайо произошла похожая история.
Она тоже стала знаменитой благодаря снимку из полиции, но вот только в комментариях пользователи соцсетей ею не то чтобы восхищались. Дело в том, что фото преступницы получилось настолько забавным, что удержаться от шуток не мог практически никто.
Посмотрите сами.
Вот так выглядела девушка, которая, по сведениям местного телеканала, вместе с ещё двумя подельниками своровала из магазина приставки Xbox и PlayStation. Возможно, она просто была таким же страстным геймером, как один парень из США, с которым его девушке даже пришлось заключить особый договор. Но полицию это не разжалобило.
Сотрудники попросили местный телеканал опубликовать ее снимок в Facebook, чтобы люди помогли им найти преступницу. Но произошло кое-что другое. Во-первых, пользователи не понимали, откуда у полиции такое чёткое фото.