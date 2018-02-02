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Ух, красотка! Стало известно, к кому ушел бывший муж дочери Путина

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Жанна со своим избранником.

ФОТО: социальные сети

Новой избранницей  близкого к Кремлю миллиардера стала бывшая супруга экс-чиновника мэрии Москвы, пишет Сегодня.

На днях стало известно, что 31-летняя Катерина Тихонова, которую называют дочерью Путина, рассталась со своим мужем – близким к Кремлю миллиардером Кириллом Шамаловым. О расставании пары сообщило агентство Bloomberg, когда именно супруги расстались и оформлен ли развод официально, пока неизвестно.

По информации telegram-канал "Открытые медиа", новой избранницей Кирилла стала бывшая супруга экс-чиновника мэрии Москвы Жанна Волкова.

Бывший муж Жанны Сергей Волков курировал в стройкомплексе столицы финансовую политику при Юрии Лужкове. Затем семья переехала жить в Монако и спустя несколько лет супруги расстались. Сергей вернулся в Москву, а Жанна уехала в Лондон.

На странице Жанны в Facebook начали появляться фотографии с мужчиной, лицо которого девушка скрывает от общественности. По данным СМИ, на фотографиях девушки Кирилл Шамалов. Он якобы уговорил ее вернуться в Россию и собирается сделать девушке предложение.

Напомним, Кирилл Шамалов — сын совладельца банка "Россия" Николая Шамалова, близкого знакомого президента. В 2016 году Шамалов-младший занял 74-е место в рейтинге самых богатых людей по версии журнала Forbes. Состояние вице-президента нефтехимической компании "Сибур" оценили в 1,3 миллиарда долларов.

По данным СМИ, свадьба предполагаемой дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой и акционера "Сибура" Кирилла Шамалова состоялась в феврале 2013 года.

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