Медики назвали психологически худшую работу

«Если вы отдаете работе всего себя, но не получаете за это от руководства ни похвал, ни наград, вам гарантирован хронический стресс», - заявили авторы проекта в статье.

Они установили, что люди, которые очень много работали, имели в сданных ими биообразцах особенно высокую концентрацию гормона стресса кортизола - в отличие от тех, кто не «убивался» на работе.

При этом, уточнили исследователи, самые высокие показатели стресса были у тех, кто не просто вкладывал в работу много усилий и личной инициативы, но не получал за это никакой благодарности.

По словам ученых, всплески уровня кортизола запускают в организме ответные реакции. На этом фоне резко поднимается уровень сахара в крови, замедляется пищеварение, а также происходят другие биохимические изменения.