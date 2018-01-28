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Медики назвали психологически худшую работу

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Работа. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix

В журнале Psychoneuroendocrinology опубликованы данные, полученные при исследовании учеными из Эйндховенского технологического университета в Нидерландах. Они установили, что самой стрессовой является неблагодарная работа – когда начальство не хвалит и в общем никак не отмечает, пишет Medikforum.

«Если вы отдаете работе всего себя, но не получаете за это от руководства ни похвал, ни наград, вам гарантирован хронический стресс», - заявили авторы проекта в статье.

Они установили, что люди, которые очень много работали, имели в сданных ими биообразцах особенно высокую концентрацию гормона стресса кортизола - в отличие от тех, кто не «убивался» на работе.

При этом, уточнили исследователи, самые высокие показатели стресса были у тех, кто не просто вкладывал в работу много усилий и личной инициативы, но не получал за это никакой благодарности.

По словам ученых, всплески уровня кортизола запускают в организме ответные реакции. На этом фоне резко поднимается уровень сахара в крови, замедляется пищеварение, а также происходят другие биохимические изменения.

При хронически высоком кортизоле неизменно страдают иммунная, эндокринная и другие системы организма, констатировали специалисты.

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