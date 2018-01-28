Смотри: ХХХ-видео Ольги Бузовой взорвало Сеть

Рассказывая о спектакле в Йошкар-Оле, Бузова не смогла правильно произнести римские цифры в названии кинотеатра. Видео с "позором" Ольга выложила в "сториз" Instagram.

"Мне нужно немножко поспать, потому что сегодня ночь не спала. Вечером мы играем спектакль в ДК "Икс, икс, икс Победы". Поэтому ждем вас всех, а я – в сон", – заявила звезда.,

Видимо, Бузова имела в виду йошкар-олинский Дворец культуры имени 30-летия Победы. Поклонники певицы тут же указали ей на неточность. А через несколько часов "история" исчезла со страницы Ольги.