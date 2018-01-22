Сколько стоит стать звездой: вся правда о российском шоу-бизнесе

– Чтобы попасть на сцену, прежде всего нужно иметь огромное желание, – говорит бывший концертный директор Филиппа Киркорова, групп «Тату» и Smash!! Леонид Дзюник. – Нужно не ждать у моря погоды, а очень серьезно заниматься вокалом и актерским мастерством. Ну и так как мы живем не в советское время, а в наше, то конечно же финансовая поддержка играет немаловажную роль. Трудно сказать, сколько нужно денег иметь, чтобы стать звездой. Это очень индивидуально. Я знаю случаи, когда папы-толстосумы, мужья или любовники будущих звезд платили около миллиона-полтора долларов для того, чтобы сделать первые шаги – найти песню, записать ее на студии, снять видеоряд, отнести на радио. И то, если ты приходишь на радио с одной песней, ее, как правило, не берут. Надо иметь минимум три, чтобы выпускающий и музыкальный редакторы понимали, что сегодня пойдет эта композиция, через 2–3 месяца будет другая, а через полгода – третья. Цена на хиты тоже разная – можно купить его за тысячу долларов, а можно и за 50. И опять же не факт, что после этого ты станешь звездой. Если ты будешь думать, что вот мама или папа вложит в меня денег и я сразу стану популярным, ничего не получится! Такого не бывает, потому что на каждую тысячу долларов у кого-то другого найдется две тысячи, а на две – пять. Поэтому самое главное – это работать не покладая рук.