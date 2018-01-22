Сколько стоит стать звездой: вся правда о российском шоу-бизнесе

Sobesednik.ru узнал у нескольких гуру российской поп-музыки, что нужно делать молодым ребятам, чтобы стать известными.
В российском шоубизнесе недостатка в артистах нет. Но несмотря на это, в каждом регионе нашей страны есть мальчики и девочки, мечтающие стать звездами. Провинциальные таланты готовы пойти на все, чтобы их заметил успешный продюсер и провел их по лесенке на заветную сцену, пишет Sobesednik.ru.
«Можно купить его за 1000 долларов, а можно и за 50»
– Чтобы попасть на сцену, прежде всего нужно иметь огромное желание, – говорит бывший концертный директор Филиппа Киркорова, групп «Тату» и Smash!! Леонид Дзюник. – Нужно не ждать у моря погоды, а очень серьезно заниматься вокалом и актерским мастерством. Ну и так как мы живем не в советское время, а в наше, то конечно же финансовая поддержка играет немаловажную роль. Трудно сказать, сколько нужно денег иметь, чтобы стать звездой. Это очень индивидуально. Я знаю случаи, когда папы-толстосумы, мужья или любовники будущих звезд платили около миллиона-полтора долларов для того, чтобы сделать первые шаги – найти песню, записать ее на студии, снять видеоряд, отнести на радио. И то, если ты приходишь на радио с одной песней, ее, как правило, не берут. Надо иметь минимум три, чтобы выпускающий и музыкальный редакторы понимали, что сегодня пойдет эта композиция, через 2–3 месяца будет другая, а через полгода – третья. Цена на хиты тоже разная – можно купить его за тысячу долларов, а можно и за 50. И опять же не факт, что после этого ты станешь звездой. Если ты будешь думать, что вот мама или папа вложит в меня денег и я сразу стану популярным, ничего не получится! Такого не бывает, потому что на каждую тысячу долларов у кого-то другого найдется две тысячи, а на две – пять. Поэтому самое главное – это работать не покладая рук.
Раньше продюсеры могли встретить своего будущего подопечного в ресторане. Например, Любовь Успенская, Лариса Долина, Олег Газманов, Игорь Николаев и многие другие звезды начинали свои карьеры с выступлений перед пьюще-жующей публикой. О том, как обстоят дела сейчас, старожил шоу-бизнеса Дзюник также поведал нашим корреспондентам.
– Передача дисков сейчас тоже практикуется, – продолжает 58-летний Леонид Алексеевич. – Не забывайте и различные талант-шоу. Например, для участия в программе «Голос» вам тоже нужно будет зарегистрироваться на сайте, отправить свое резюме с записью той композиции, которую вы хотите исполнять. Такие шоу очень помогают молодым талантам, ведь там уже виден артист, его подача, харизма и мощь. Можно также загрузить запись своей песни в интернет. И есть успешные примеры. Хит композитора и исполнителя Николая Воронова «Белая стрекоза любви» не хотели брать на радио в свое время. И тогда композицию просто разместили на ю-тубе. Она покорила абсолютно всех, и парень стал популярным. Что касается того, сколько времени требуется на раскрутку, так тут тоже вопрос индивидуальный. В основном год-полтора, одним днем все не делается. Во-первых, надо найти песню, попробовать записать ее на студии, найти хорошего аранжировщика, звукорежиссера. Потом хит надо свести. Все это – целый процесс!
«Мордой я удался и хочу открывать рот на сцене»
Продюсер группы «Тату» Иван Шаповалов рассказал нам, что сегодня будущая звезда не обязательно должна иметь много денег для раскрутки.
– Было бы желание, – говорит 51-летний продюсер. – Для того чтобы стать знаменитым исполнителем, можно как передать запись своей песни продюсеру, принять участие в талант-шоу, так и засветиться в каком-нибудь скандале.
По поводу последнего пункта полностью солидарен с Шаповаловым и неизменный продюсер группы «На-На» Бари Алибасов.
– Сейчас для того, чтобы стать звездой, ничего не нужно – ни таланта, ни способностей, ни элементарных вокальных навыков, – уверяет 70-летний Бари Каримович. – Надо просто светить мордой по всем телеканалам и в интернете. А песню можно записать чем угодно – даже жопой, тюнер все исправит и расставит на свои места каждую ноту. А дело все в том, что закончилась эпоха личностей, началась индустрия фоновой музыки. Сейчас поют люди, которым ни Бог, ни ген, ни сперматозоид ничего не дали для того, чтобы хоть как-то проявить себя в музыке. Нынче все сделает за вас компьютер. И даже музыканты не нужны. Все звуки, которые изобрело человечество, есть в интернете. XX век был эпохой звезд. Появлялась личность, и все ее обожествляли. У нас была масса исполнителей – Клавдия Шульженко, Александр Вертинский. Это личности! Они обладали широким диапазоном – музыкальностью, социальным статусом, грамотностью, объемом знаний и талантом. А сейчас можно просто оскорбить кого-то, дать по башке кирпичом и завтра оказаться на всех телеканалах. И деньги не нужны. Любую гадость сделай – и завтра тебя разрывают все телеканалы. Какая-то шалава, которую имел весь город, может благодаря своей «щедрости» стать знаменитостью.
Бари Алибасов уверен, что из-за технического прогресса даже сами шоубизнесовые гуру могут остаться без работы.
– Да какие сейчас продюсеры?! – восклицает Бари Каримович. – Сейчас самый главный – это пиар-агент, который занимается твоим продвижением в интернете. У этих людей есть стоимость, они говорят: «Мы тебе гарантируем полтора миллиона просмотров твоей песни в течение такого-то срока...» Это все опять же технологии. Продюсер востребован только на уровне записи музыки. Ты можешь прийти к нему и сказать: «Я – полный чудак, в детстве мне вырвали гортань по пьянке, у меня отвалилась задница, нечем звуки извлекать. Но мордой я удался и хочу открывать под что-нибудь рот на сцене». Продюсер все сделает!
«Половина наших артистов не имеют права выходить на сцену»
Еще один специалист по шоубизнесу – продюсер Иосиф Пригожин – согласен со своим коллегой Алибасовым, что бездарный человек сейчас имеет возможность пробиться на сцену без особых проблем.
– Сегодня можно не быть артистом и стать звездой, – говорит 48-летний муж певицы Валерии. – Как раз эти «неартисты» занимают места тех людей, которые могли бы быть звездами. Подмена понятий произошла, вот и все. Половина наших исполнителей не имеют права вообще выходить на сцену, но они выходят потому, что популярны.
Несмотря на прискорбную статистику, Иосиф Пригожин в своей работе все-таки пользуется старыми методами раскрутки.
– Есть четыре важных составляющих успешного проекта: талант, профессиональный менеджмент, наличие композиторов и репертуара ну и конечно же подкрепление деньгами. Объем финансов зависит исключительно от материала. Все индивидуально. Я не согласен с мнением, что с появлением компьютерных технологий и интернета у нас, продюсеров, меньше работы. Просто все трансформируется. Всегда были сложности с раскруткой. Раньше был недостаток информации и артисту было достаточно появиться на одном телеканале, чтобы его узнали все. А сейчас вам надо засветиться на тысяче пятистах каналах в течение года, чтобы стать известным. Времени на раскрутку требуется по-разному. Если вы попадете в репертуар, уже через 3 месяца вы можете стать звездой. А если этого не случилось, то можно ждать своего звездного часа десятилетиями, как пришлось это делать, например, Валерии, Эмину, Лободе.
Но Иосиф Пригожин, несмотря ни на что, не хочет, чтобы по-настоящему талантливые люди России оставались в тени. Поэтому будущие звезды могут даже написать ему личное сообщение в интернете.
– Мы, продюсеры, сейчас общедоступны, – продолжает Пригожин. – Молодым талантам сегодня не нужно идти куда-то на прослушивание, ведь у всех нас есть личка в интернете. Нужно просто прийти в караоке, записать свое пение на видео и прислать материал продюсеру. И тогда на молодого певца обязательно обратят внимание.
План действий для начинающих артистов:
• сходить в караоке, записать свое выступление на видео;
• прислать это видео Иосифу Пригожину (или другому продюсеру) личным сообщением в социальной сети;
• принять участие в музыкальном талант-шоу;
• каждый день совершенствовать свой талант – заниматься с педагогом вокалом и актерским мастерством;
• если вы чувствуете, что написали настоящий хит, то просто исполните его на камеру, разместите в интернете. Если в сети композиция будет успешна, маститый продюсер сам вам позвонит и займется вашей раскруткой.
Ну и следующие два пункта, которые мы советовать не может по этическим соображениям, но, как уверяют знатоки шоубизнеса, они тоже работают:
• сделайте что-то скандальное, чтобы вами заинтересовались ток-шоу;
• найдите любовника (-цу) или мужа (жену), у которых есть в кармане лишние полтора миллиона долларов, и вложите их в раскрутку.