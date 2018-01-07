От участия в «Новогодней ночи» на Первом отказались шесть артистов

Пора, мол, менять состав участников новогоднего эфира. Надоели в прямом и переносном смыслах старые лица. Актуалочку, а не Аллочку им подавай!

Канал «Россия 1» в свойственной каналу манере промолчал. Точнее, тихо высказался, разослав по СМИ рейтинги: такие звезды, вроде как, всех устраивают.

А вот руководство Первого взбодрилось и – организовало опрос в социальной сети «Одноклассники»: кого бы вы хотели видеть в Новый год на голубых экранах?

«Для нас это был интересный и неожиданный эксперимент, родившийся экспромтом, - рассказал в начале ноября, подводя итоги народного волеизъявления, Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала. - Словом, мы во многом совпали, а где-то получили интересные подсказки и с удовольствием пригласим участвовать в нашем новогоднем проекте артистов, которые раньше не были задействованы в нашем эфире».

По словам Аксюты, приглашения в новогоднее шоу получили все 30 исполнителей – лидеров зрительского голосования…

Что ж, праздник отгремел, эфир прошел (будут, правда, еще и повторы), пора подводить итоги. «СтарХит» внимательно изучил плей-лист свежей «Новогодней ночи», после чего сравнил его со списком победителей в «Одноклассниках» и плей-листом 2017-го.

Всего в эту праздничную ночь на Первом прозвучали 86 композиций – против 64 годом ранее. Как оказалось, состав артистов действительно претерпел серьезные изменения. Вместо Надежды Бабкиной, участвовавшей в прошлогоднем шоу, появилась Тамара Гвердцители, вместо композитора Игоря Крутого – композитор Денис Майданов, вместо Олега Газманова – его сын Родион. Сергея Лазарева сменил Алексей Воробьев, Агутина и Варум – Кормухина с Беловым. Наталья Подольская временно осталась без Владимира Преснякова. На этот раз не было ни Александра Малинина, ни Елены Темниковой, ни Виктории Дайнеко. На смену им в 2018-м пришли Митя Фомин, Владимир Кузьмин, Алексей Глызин, Сосо Павлиашвили и Денис Клявер. Хотели изменений? Получайте!

Столпы, разумеется, остались на своих местах. Филипп Киркоров исполнил в новогоднем эфире Первого канала сразу три композиции: «Включаем радость, выключаем грусть», «Звездый блюз» - с Кристиной Орбакайте и Just a Gigolo – вновь сольно. Юрий Антонов, Стас Михайлов, Григорий Лепс, София Ротару, а также примкнувшие к ним Ани Лорак и Стас Пьеха выступили по два раза.

Что же обещанная 30-ка? Из топ-листа «Одноклассников» в «Новогодней ночи» появились только 24 исполнителя. Судя по всему, шесть коллективов отказались - в силу различных причин. Так, на предложения руководства Первого не откликнулись Наргиз Закирова и группа SEREBRO, которые, как известно, являются подопечными Максима Фадеева. Продюсер, напомним, находится не в самых лучших отношениях с руководством канала.

Кроме того, в съемках не приняли участие украинские музыканты и коллективы «Время И Стекло» (причем они появлялись в эфире прошлого года), группа-провокация «Грибы» и кумир молоденьких девушек Макс Барских.

Также в итоговом плей-листе не оказалось эпатажных и жутко популярных у молодежи рэперов из дуэта MiyaGi & Эндшпиль. Музыканты набрали более 21 тысячи голосов и без проблем пробились в заветную 30-ку (список - ниже). Но, видимо, Первый канал для них - «не формат».