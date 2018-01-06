Видео с двигающейся после обжарки рыбой ужаснуло пользователей Сети
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6 января 2018 г., 15:20
В социальной сети Weibo появилось видео с одного из корпоративов в провинции Хунань на юге Китая, которое вызвало волну возмущения среди пользователей, пишет Лайф.
На кадрах приготовленная рыба продолжает двигаться даже после того, как ее обжарили во фритюре.
На видео слышно, как одна из гостей громко кричит в ужасе от увиденного. Некоторые пользователи Сети осудили поваров, обвинив их в том, что те не убили рыбёшку перед приготовлением. Другие отметили, что полумёртвую рыбу есть опасно.
Как объясняет британское издание Metro, когда мозг и сердце рыбы умирают, клетки в ее мускулах еще могут реагировать на некоторые стимулы.