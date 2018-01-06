Видео с двигающейся после обжарки рыбой ужаснуло пользователей Сети

На кадрах приготовленная рыба продолжает двигаться даже после того, как ее обжарили во фритюре.

На видео слышно, как одна из гостей громко кричит в ужасе от увиденного. Некоторые пользователи Сети осудили поваров, обвинив их в том, что те не убили рыбёшку перед приготовлением. Другие отметили, что полумёртвую рыбу есть опасно.

Как объясняет британское издание Metro, когда мозг и сердце рыбы умирают, клетки в ее мускулах еще могут реагировать на некоторые стимулы.