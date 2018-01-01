Опасно для жизни! С чем запрещено смешивать алкоголь и почему

Шампанское с водкой

Как и любой другой алкоголь, который отличается по технологии производства. Так, не надо водку запивать шампанским, пивом и домашними молодыми винами. Виски и коньяк игристым запивать тоже не следует. А для рома и виски плохой компанией будет любой ликер.

Лимонады и соки

Это не столько опасно для жизни, сколько для вашего самочувствия на следующий день. Так, соки скрадывают вкус алкоголя, и вы сами не заметите, как опьянели. Точнее заметите, но утром.

Лимонады в этом плане еще опаснее - за счет пузырьков в организм быстрее доставляются опасные токсины и происходит отравление. Кроме того, газировка оказывает излишнее давление на сердце, которому и так нелегко, когда вы пьете алкоголь.

Примерами убойных коктейлей могут служить и водка (виски, ром) с колой, и джин-тоник, от которого человек пьянеет гораздо быстрее и сильнее, чем от чистой водки.

Среди молодых людей все популярнее становится такой крайне опасный напиток, как водка с энергетиком. Подобное сочетание приводит к резкому повышению артериального давления, так называемому гипертоническому кризу. Это может осложниться кровоизлиянием, например, в головной мозг. Кроме того, одновременное употребление спиртного и энергетических коктейлей может спровоцировать страшные судороги и другие состояния, опасные для жизни.

Пирожные и торты

Алкоголь и сладкое конкурируют между собой в очереди на переработку в организме. Причем побеждает в этой схватке явно сладкое.

Результатом этого станет жесткое похмелье, так как организм успеет отравиться токсичными веществами из алкоголя. А еще произойдет выброс инсулина в кровь, как результат — быстрое опьянение.

Подобное действие и у сладких фруктов. А дыня в сочетании с крепким алкоголем вызовет вздутие.

Шоколад

Касается любого вида шоколада. В сочетании с алкоголем он бьет по поджелудочной железе. Алкоголь и без того ее нагружает, вызывая спазмы. А шоколад может заблокировать некоторые протоки. Результатом этого может стать такая опасная болезнь, как панкреатит.

Свежие помидоры

Если вы решили закусить водку греческим салатом — передумывайте сразу. Вообще не ставьте свежие помидоры на новогодний стол. Алкоголь и помидоры в сочетании сильно бьют по слизистой желудка. Возможны вздутие живота и несварение.

Острые закуски

Мексиканские закуски, все варианты "с халапеньо", а также добрую половину корейских или просто сильно приправленных блюд смело убирайте в холодильник до ближайшего безалкогольного дня. Дело в том, что они только усилят действие спиртного. А в сочетании с крепким алкоголем ваши шансы оказаться на больничной койке с ожогом слизистой "взлетают" до небес.

Лекарства

Сочетание алкоголя с любым лекарством опасно. В лучшем случае необходимое вашему организму вещество просто перестанет действовать. Однако зачастую последствия гораздо страшнее.

Так, в сочетании с аспирином спиртное может вызвать язву желудка. Кофеин + алкоголь рискует обернуться гипертоническим кризом, с мочегонными (а также всевозможными "похудительными" средствами) — резкое понижение артериального давления, парацетамол — поражение печени, обезболивающее или противовоспалительное — интоксикация организма.

Самое опасное сочетание — с инсулином или снотворным. Медики не исключают, что возможна кома.