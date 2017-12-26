Фото: Кейт Миддлтон и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет
26 декабря 2017 г., 16:56
Невеста принца Гарри Меган Маркл впервые присоединилась к королевской семье для празднования Рождества. Кстати, ранее невесты принцев никогда не присутствовали на таких важных праздниках — только уже после замужества, пишет Соулпост.
36-летняя Меган вышла в необычном коричневом берете и бежевом пальто с поясом. Актриса шла под руку со своим женихом Гарри, демонстрируя шикарное обручальное кольцо.
Впервые Маркл появилась и рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, которая беременна третьим ребенком и показала аккуратный животик под клетчатым пальто.
Меган, между прочим, уже обошла Кейт по популярности среди британцев. Ее даже назвали новой иконой стиля.
Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл назначена на май 2018-го.