Фото: Кейт Миддлтон и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет

36-летняя Меган вышла в необычном коричневом берете и бежевом пальто с поясом. Актриса шла под руку со своим женихом Гарри, демонстрируя шикарное обручальное кольцо.

Впервые Маркл появилась и рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, которая беременна третьим ребенком и показала аккуратный животик под клетчатым пальто.

Меган, между прочим, уже обошла Кейт по популярности среди британцев. Ее даже назвали новой иконой стиля.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл назначена на май 2018-го.