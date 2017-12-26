Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Фото: Кейт Миддлтон и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Невеста принца Гарри Меган Маркл впервые присоединилась к королевской семье для празднования Рождества. Кстати, ранее невесты принцев никогда не присутствовали на таких важных праздниках — только уже после замужества, пишет Соулпост.

36-летняя Меган вышла в необычном коричневом берете и бежевом пальто с поясом. Актриса шла под руку со своим женихом Гарри, демонстрируя шикарное обручальное кольцо.

Впервые Маркл появилась и рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, которая беременна третьим ребенком и показала аккуратный животик под клетчатым пальто.

Меган, между прочим, уже обошла Кейт по популярности среди британцев. Ее даже назвали новой иконой стиля.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл назначена на май 2018-го.

Наверх