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Народ в замешательстве: Эвелин Ильвес обманывает клиентов ради рекламы ресторана?

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Эвелин Ильвес | ФОТО: Viktor Burkivski

С наступлением зимы ресторан Эвелин Ильвес переехал с Хийюмаа в Таллинн.

В эстонском Facebook-сообществе, в котором публикуют рекламные перлы, появилось фото вывески ресторана Roog. „Домашний ресторан Эвелин“ – гласит надпись на эстонском языке. А вот смысл фразы на английском языке немного меняется... „Дом и ресторан первой леди“.

ФОТО: facebook

Сообщение об этом вызвало бурные споры в комментариях. «Как нет в Эстонии никаких звезд, так нет и первых леди», «Согласно правовым актам, президент остается президентом даже после окончания срока. Выходит, это касается и первой леди», «Так они же развелись еще до того, как он покинул пост», - пишут читатели портала Elu24.

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