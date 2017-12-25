Народ в замешательстве: Эвелин Ильвес обманывает клиентов ради рекламы ресторана?
25 декабря 2017 г., 12:00
С наступлением зимы ресторан Эвелин Ильвес переехал с Хийюмаа в Таллинн.
В эстонском Facebook-сообществе, в котором публикуют рекламные перлы, появилось фото вывески ресторана Roog. „Домашний ресторан Эвелин“ – гласит надпись на эстонском языке. А вот смысл фразы на английском языке немного меняется... „Дом и ресторан первой леди“.
Сообщение об этом вызвало бурные споры в комментариях. «Как нет в Эстонии никаких звезд, так нет и первых леди», «Согласно правовым актам, президент остается президентом даже после окончания срока. Выходит, это касается и первой леди», «Так они же развелись еще до того, как он покинул пост», - пишут читатели портала Elu24.