Ведущая «Первого канала» пожаловалась на домогательства

Оказалось, что Вайнштейн более десяти лет пытался склонить красавицу из России к приватной встрече. Ему удалось этого добиться во время "Венецианского кинофестиваля": он заманил ведущую в свой номер под предлогом обсуждения деловых вопросом, пишут Dni.

Продюсер встретил Мцитуридзе на пороге команты в одном халате и попросил сделать массаж. На встрече должен был присутствовать и ассистент Вайнштейна, но он неожиданно куда-то исчез.

Мцитуридзе объяснила, почему только сейчас заговорила о сексуальных домогательствах. После сцены в номере отеля продюсер заявил, что ей не стоит распространяться о произошедшем.

Рассказала телеведущая и о первой встрече с Вайнштейном. Она произошла в 2003 году на Берлинском кинофестивале. "После интервью он подошел и сказал, что ему понравились вопросы и что он хочет пообедать со мной в номере", – сообщила Мцитуридзе.

Ее ответ вряд ли обрадовал продюсера. Ведущая заявила, что подобная встреча наверняка не обрадует ее парня и предложила Вайнштейну пригласить на обед ее молодого человека, передает The Hollywood Reporters.

Напомним, Екатерина Мцитуридзе ведет рубрику "Это кино" в утренней передаче Первого канала. Кроме того, она является главой структуры "Роскино".