Галерея Limon.ee: самые гламурные и провокационные кадры баллотирующейся в президенты России Ксении Собчак

Собчак в среду заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата "против всех". Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.

"Ксения Анатольевна, а после последних новостей к ней нужно обращаться только с отчеством! Она молодец, она пробует себя в новом амплуа, в новой сфере. Ксюша действительно делает все успешно — начиная от участия в реалити-шоу имени себя и заканчивая выпуском глянцевого журнала. Надеюсь, что у нее все получится и, может быть, именно она станет первой девушкой-президентом в России", — приводятся слова Бузовой в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Новости.

Комментируя выдвижение кандидатуры Собчак в Instagram, Бузова написала: "И к последним новостям страны. Я подожду четыре года. Мне пока только 31".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

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