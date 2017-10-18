К сраженному инсультом Михаилу Кокшенову не пускают дочь

Для госпитализации актера театра и кино понадобились три кареты скорой помощи. По словам наследницы, ее отец находится в реанимации Первой градской больницы. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Алевтина добавила, что к 81-летнему Кокшенову никого не пускают, в том числе и ее. "МРТ подтвердило инсульт, он отдыхает, процедуры проводят все необходимые… Он не в коме, в сознании, дышит сам. Папа всегда спортивный был, хорошо выглядел, для нас это полная неожиданность, серьезных проблем со здоровьем у него никогда не было", – цитирует дочь актера РЕН ТВ.

81-летний актер был доставлен в больницу 17 октября. Ранее сообщалось, что его госпитализировали из дома, а скорую Кокшенову вызвала домработница.