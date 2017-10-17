Сколько иностранцам платят за унижение на российских ток-шоу

Пожалуй, ни одно политическое ток-шоу на российском телевидении не обходится без иностранных гостей. Каждый раз они выступают против нашей страны, получая в ответ оскорбления и даже пинки, но не перестают ходить на программы. Оказалось, что роль мальчика для битья – весьма прибыльное дело.
По словам осведомленного источника, часть экспертов посещают такие шоу бесплатно, а часть ходят на них как на работу. Например, украинцы приходят на программу только за деньги.
Так, например, самым дорогим украинским экспертом шоу является политолог Вячеслав Ковтун. Он зарабатывает в месяц от 500 до 700 тысяч рублей (от 7500 до 10 300 евро), а иногда доход составляет и миллион рублей (около 15 000 евро), пишет "Комсомольская правда".
Столько же получает журналист из США Майкл Бом. "У американца вообще есть эксклюзивный контракт и ставка. Он обязан посещать определенное число эфиров", – заявил собеседник издания.
Есть и более скромные эксперты. Так, например, польский политолог Якуб Корейба зарабатывает менее 500 тысяч рублей (7500 евро) в месяц. Просто эксперту не удается часто приезжать в Москву на программы.
"Все официально – оформляют договор, платят налоги", – добавил источник. Эксперт вроде украинского блогера Дмитрия Суворова получает 10-15 тысяч рублей за эфир (150 - 170 евро). Более раскрученным гостям платят за участие до 30 тысяч рублей (440 евро).