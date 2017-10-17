Сколько иностранцам платят за унижение на российских ток-шоу

По словам осведомленного источника, часть экспертов посещают такие шоу бесплатно, а часть ходят на них как на работу. Например, украинцы приходят на программу только за деньги.

Так, например, самым дорогим украинским экспертом шоу является политолог Вячеслав Ковтун. Он зарабатывает в месяц от 500 до 700 тысяч рублей (от 7500 до 10 300 евро), а иногда доход составляет и миллион рублей (около 15 000 евро), пишет "Комсомольская правда".

Столько же получает журналист из США Майкл Бом. "У американца вообще есть эксклюзивный контракт и ставка. Он обязан посещать определенное число эфиров", – заявил собеседник издания.

Есть и более скромные эксперты. Так, например, польский политолог Якуб Корейба зарабатывает менее 500 тысяч рублей (7500 евро) в месяц. Просто эксперту не удается часто приезжать в Москву на программы.

"Все официально – оформляют договор, платят налоги", – добавил источник. Эксперт вроде украинского блогера Дмитрия Суворова получает 10-15 тысяч рублей за эфир (150 - 170 евро). Более раскрученным гостям платят за участие до 30 тысяч рублей (440 евро).