Эта женщина попросила незнакомца сделать ее снимок, а через секунду была мертва

23-летняя уроженка Южной Кореи Хьювон Ким попросила случайного прохожего сделать фото с ней в живописном месте в Восточном Суссексе, а затем упала, счастливо позируя на камеру.

Свидетели рассказали, что южнокореянка внезапно прыгнула, а через несколько мгновений послышался глухой удар. Чуть позже спасатели обнаружили девушку, лежащую лицом вниз у подножия скал со смертельными травмами головы.

Хьювон прибыла в Великобританию, чтобы улучшить свой английский, и отправилась в туристическое путешествие, чтобы посмотреть популярную достопримечательность.

Детектив, ведущий дело Хьювон рассказал: «Всего на этом месте с девушкой было сделано шесть фотографий, которые показали, что она подпрыгивает на вершине скалы, очень близко к ее краю».

Английский студент оказался невольным участником смерти кореянки, после того, как она попросила снять ее на камеру на вершине скалы Семь сестер, а затем упала с нее.

23-летняя уроженка Южной Кореи Хьювон Ким попросила случайного прохожего сделать фото с ней в живописном месте в Восточном Суссексе, а затем упала, счастливо позируя на камеру.

Свидетели рассказали, что южнокореянка внезапно прыгнула, а через несколько мгновений послышался глухой удар. Чуть позже спасатели обнаружили девушку, лежащую лицом вниз у подножия скал со смертельными травмами головы.

Хьювон прибыла в Великобританию, чтобы улучшить свой английский, и отправилась в туристическое путешествие, чтобы посмотреть популярную достопримечательность.

Детектив, ведущий дело Хьювон рассказал: «Всего на этом месте с девушкой было сделано шесть фотографий, которые показали, что она подпрыгивает на вершине скалы, очень близко к ее краю».

24-летний студент, которого девушка попросила сфотографировать ее прокомментировал инцидент: «Когда я фотографировал ее, она упала».

Дело закрыто с пометкой «смерть от несчастного случая».