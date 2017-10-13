Ученые - мужчинам: один пустяк, который сделает тебя популярнее у женщин

И нам все время кажется, что, стоит обзавестись одним заметным плюсом (например, научиться танцевать сальсу или жонглировать живыми хомяками), как нужные девушки моментально будут сражены наповал, пишет Menscult.ua.

Но практика показывает, что даже виртуозное обладание каким-то навыком не гарантирует тебе популярность у противоположного пола.

Возможно, дело в том, что ты выбираешь неправильный навык...

Согласно недавнему исследованию, проведенному под руководством доктора Мелани Грин, мужчина становится на 29% привлекательнее в глазах женщин, если он обладает даром красноречия и умеет преподнести любую, даже самую заурядную историю из своей жизни как нечто веселое и увлекательное.

То есть вместо того, чтобы сказать «У меня умер хомяк», начинай так: «Удивительный случай приключился со мной на днях. Я как раз собирался жонглировать хомяками...»

И умей грамотно распорядиться повышенным женским вниманием, которое исследователи гарантируют тебе после такой истории.