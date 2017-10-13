Эстонская телеведущая о скандале вокруг Таави Рыйваса: а вы все в монастырях живете, святые!

«Камнями кидаются те, кто никогда не делал глупостей на вечеринках. Признаю, что я иной раз вытворяла вещи, из-за которых мне бывало стыдно. Честно», - пишет Кристи Тиммер в социальных сетях.

«Выходит, что все эстонцы такие приличные, будто в монастырях живут. Непогрешимые. Просто святые», - возмущается Тиммер критикой, свалившейся на Таави Рыйваса после того, как вскрылись подробности скандальной вечеринки.

«Я конечно не присутствовала на той вечеринке, не видела, что там происходило, но все мы взрослые люди … Простите меня, не верю, что кого-то можно изнасиловать за холодильником посреди праздника», - утверждает Кристи.

«Политики – тоже люди, и они тоже ошибаются. Никто не защищен. Если даже кто-то кого-то поцеловал, ну алло, это же не причинение физического ущерба. Взрослая женщина от поцелуя серьезной травмы не получит. Это же не нападение на улице. Если ты отправляешься танцевать с незнакомым мужчиной и дело идет дальше, ты сама подаешь соответствующий сигнал. Не верю в другое. Сорри», - вступается Кристи за Рыйваса.

Мне сейчас жаль Таави Рыйваса. Я не сторонник решения проблемы в виде отставки

«Легче всего – осуждать, мне же хочется натолкнуть людей на размышления», - пишет Тиммер и еще раз повторяет, что она не собирается закидывать Рыйваса камнями.

Напомним, в конце сентября делегация, возглавляемая бывшим премьер-министром Эстонии Таави Рыйвасом и состоящая из эстонских бизнесменов, посетила Малайзию и Сингапур, где на организованной вечеринке некоторые ее представители вели себя не самым лучшим образом. Вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас в студии Postimees прокомментировал скандальную вечеринку в Малайзии, после которой его стали обвинять в домогательствах.

«В какой-то момент вся компания пошла танцевать. Вчера, когда я говорил с этим человеком, чтобы понять, что произошло, почему она озвучила обвинение публично, выяснилось, что наши версии сильно различаются. Договорились, что не будем спорить о деталях публично, - рассказывает Рыйвас. - Я понял, что она почувствовала себя плохо из-за того, что мы остались на танцполе одни, отдельно от других. Ей показалось, что на нас обращено слишком много внимания. Когда я спросил, сказала ли она мне, что хочет уйти, она ответила, что не сказала, но чувствовала, что уйти ей будет сложно». Бывший премьер-министр Эстонии сказал, что детали про задирание юбки, поцелуи и приставания - сильно преувеличены.

Рыйвас также сообщил, что покидает пост вице-спикера Рийгикогу: «В такой ситуации, как бы там ни было, разумно взять на себя политическую ответственность».