Тони Роббинс: если вы не можете уделить себе десять минут — вы не живете!

«Люди часто спрашивают меня: как ты умудряешься быть постоянно настолько энергичным? Пишет Cluber.com.ua.

Отчасти это потому, что на своих семинарах я обучаю всему этому. Но настоящая причина в том, что подготавливаю себя. Я делаю это годами. Я изменяю свою физиологию, радикально изменяя шаблон дыхания и движений — для этого существует много способов.

А эти «10 минут для себя» каждое утро я делаю, потому что наслаждаюсь этим.

1. Три с половиной минуты чистой благодарности о 3 вещах. И я просто выбираю одну из них: ветер в мое лицо… лица моих детей. Все что угодно.

Потому что я не хочу быть космонавтом, который слетал на луну, считал это приключением и затем он вернулся и пребывает в депрессии, потому что ему делать до конца своей жизни?

Причина для благодарности это то, что 2 эмоции портят нам жизнь больше всего: страх и злость. И вы не можете быть благодарны и бояться одновременно. Вместе этого не бывает. И вы не можете злиться и быть благодарным одновременно.

Так что, если вы начинаете свой день с благодарности — вы быстрее движетесь к счастью

2. Затем я уделяю три минуты на то, чтобы обратить внимание на три результата моих действий. Увидеть то, что что-то достигнуто. Я вижу как что-то выполнено, завершено и благодарю за это.

Я делаю это на протяжении многих лет. Это основа, база для меня.

3. И третье для меня: подумать о том, как я могу любить больше?

Потому что, любовь для меня это действие. Это не слово. Это не эмоция. Если вы любите_ вы действуете соответственно. Я люблю и что я могу сделать?» - говорит Роббинс.